Fenomen straniu în SUA: cad iguane din copaci. Autoritățile au emis o alertă

În Florida, la West Palm Beach, meteorologii au anunțat temperaturi de 2 grade Celsius, însă percepția reală este de zero grade, pe seama vântului.

În alte zone ale statului, serviciul meteo a anunțat temperaturi atât de reci încât se anticipează un fenomen cunoscut drept "căderi izolate de iguane".

Poate suna ciudat, dar expresia descrie fidel acest tip de calamitate.

"Cea mai mare a teritoriului statului va rămâne, în principal, senină și rece, cu posibilitatea ca, izolat sau pe alocuri, să se semnaleze iguane căzute din copaci, din cauza temperaturilor sub limita de îngheț, care le pot paraliza", a anunțat Centrul de Prognoză Meteo.

It may be in the 50s, 60s, & 70s today, but winter comes for FL/South GA this weekend. A variety of wind chill advisories/watches and freeze watches are out for this area. Some of our iguana friends down there go dormant in such conditions and could take a tumble. pic.twitter.com/dn2XzXl4zO