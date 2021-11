Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Peski, testată pozitiv cu COVID-19

Psaki a spus că l-a văzut ultima dată pe Biden marți în aer liber, înainte ca președintele să plece la Roma pentru Summitul G20 și că a făcut mai multe teste, dar că toate au ieșit negative.Ea a dezvăluit că ”de dragul transparenței” a făcut public rezultatul ultimului test.

Este puțin probabil ca Psaki să-l fi infectat pe Biden cu COVID-19, au declarat câțiva medici duminică pentru CNN.

„Pe baza cronologiei testării negative a doamnei Psaki timp de mai multe zile după ultima ei întâlnire cu președintele Biden (care a fost, de asemenea, în aer liber și a purtat mască), există un risc foarte scăzut ca aceasta să-l fi infectat și pe președinte ”, a scris într-un email dr. Leana Wen, analist medical CNN și fostul comisar pentru sănătate al orașului Baltimore.

Casa Albă a anunțat joi că Psaki nu i se va mai alătura lui Biden în călătoria sa în străinătate „cel puțin în primele zile”, invocând o urgență familială. Secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a călătorit în schimb cu președintele.

„Miercuri, împreună cu conducerea de la Casa Albă și cu echipa medicală, am luat decizia de a nu călători în străinătate cu Președintele din cauză că care membrii familiei mele au fost testați pozitiv pentru COVID-19 ”, a spus Psaki în declarația de duminică. „De atunci, am fost pus în carantină și am fost testat negativ (prin PCR) pentru COVID-19 miercuri, joi, vineri și sâmbătă. Cu toate acestea, astăzi, rezultatul a fost pozitiv”.

Ea a continuat: „Plănuiesc să mă întorc la muncă după încheierea carantinei de zece zile în urma unui test rapid negativ, care este o cerință suplimentară a Casei Albe”.

Biden și-a primit doza booster împotriva COVID-19 luna trecută și urmează să se îndrepte la Summitul Națiunilor Unite privind Clima de luni din Glasgow, Scoția. Vicepreședintele Kamala Harris și-a primit rapelul sâmbătă.

Expertul în boli infecțioase, Dr. Peter Hotez de la Colegiul de Medicină Baylor a spus, de asemenea, că crede că Biden este bine protejat.

„Ei bine, este vaccinat de trei ori, așa că ar trebui să fie bIne, dacă nu are imunodeficiențe despre care nu știm”, a spus Hotez pentru CNN prin e-mail.

Mulţi americani continuă să fie refractari la vaccinarea anti-COVID-19 şi doar 58% dintre ei sunt complet vaccinaţi, în contextul în care Statele Unite au înregistrat peste 745.000 de decese din cauza pandemiei. Oficialii americani din domeniul sănătăţii au aprobat vaccinuri de rapel pentru Moderna, Pfizer şi Johnson & Johnson.

