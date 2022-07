Reacția lui Vladimir Putin după ce Serghei Șoigu i-a raportat la televiziune că regiunea Lugansk a fost capturată

Momentul a fost relatat de televiziunea rusă, care precizează că ministrul Apărării, Serghei Șoigu, i-a raportat șefului statului progresele realizate de armată.

"Începând din data de 19 iunie, formațiunile și unitățile militare ruse, în colaborare cu unități ale (celui de-al doilea corp al) miliției populare din Republica Populară Lugansk (RPL) și cu sprijinul grupului militar de Sud, au desfășurat cu succes o operațiune ofensivă de eliberare a teritoriului RPL ", a spus Șoigu.

Potrivit ministrului rus, regiunea orașelor Severodonețk și Lîsîceansk a fost înconjurată în decurs de două săptămâni iar pierderile armatei ucrainene s-ar ridica la 5.469 de soldați uciși.

Putin i-a transmis lui Șoigu că militarii care au luptat în Lugansk vor fi recompensați pentru curaj și că acum trebuie să se odihnească.

"Alte unități militare, inclusiv grupurile din Est și Vest, trebuie să își îndeplinească sarcinile, conform planului indicat anterior. Sper că totul va fi încununat de succes, așa cum s-a întâmplat în Lugansk", a adăugat președintele rus, care a felicitat, de asemenea, miliția LPR pentru "eroism".

