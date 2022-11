Rusia anunță că a încheiat retragerea trupelor din Herson | Primele imagini din oraș, după plecarea trupelor Moscovei

Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul rus al Apărării.

"Pe direcția Herson, mutarea unităților armate ruse pe malul stâng al Niprului a fost finalizată la ora 5:00, ora Moscovei, în această dimineață", a precizat instituția citată.

Potrivit declarației ministerului rus, "pe malul din dreapta Nistrului nu a mai rămas niciun fel de echipament militar sau armament" iar soldații ruși au fost mutați pe malul stâng al râului.

În paralel cu această evoluție anunțată de Moscova, pe rețelele sociale au apărut imagini care arată că podul Antonovski - principalul viaduct peste Nipru - a fost distrus.

The Antonovsky bridge and the pontoon bridge are gone. Russians seem to have “ended” their withdrawal in that sector. Whoever didn’t flee until now is now stuck, though I suspect that most Russian troops are gone. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/REQHhtF4ea