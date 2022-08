Secretarul General al ONU a ajuns în Ucraina | În aprilie, rușii au bombardat Kievul și au ucis o jurnalistă pe când Antonio Guterres se afla acolo

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al lui Guterres, Stéphane Dujarric.

Secretarul General al ONU va rămâne joi în Liov și va călători vineri la Odesa.

Antonio Guterres va participa la o întâlnire trilaterală cu Volodimir Zelenski și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pe tema acordului privind exporturile de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagră, mediat anterior de Națiunile Unite și de Turcia.

Secretarul General ar urma, de asemenea, să aibă o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski.

După vizita în Ucraina, Antonio Guterres va călători, sâmbătă, la Istanbul.

Rușii sunt la curent cu planurile secretarului general, a menționat purtătorul său de cuvânt.

.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6