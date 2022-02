Trupele și vehiculele militare au intrat în Ucraina din Belarus

Videoclipul live a fost filmat la trecerea Senkivka, Ucraina, cu Veselovka, Belarus. Coloana a fost văzută intrând în Ucraina în jurul orei 6:48 a.m., ora locală.

În ultimele săptămâni, Rusia a adunat un număr semnificativ de trupe, vehicule și tancuri în Belarus, lângă granița cu Ucraina. În acest timp, cele două țări au desfășurat exerciții militare comune în toate țările și în apropierea graniței Belarus-ucrainene.

Rusia a mobilizat, în ultimele săptămâni, aproximativ 30.000 de militari în Belarus, iar Moscova susţinea că trupele ruse participau la "exerciţii militare".

NOW: Ukrainian Border Guard video, obtained by CNN, shows military tanks rolling into Ukraine from Belarus which borders Ukraine in the north. pic.twitter.com/aTrzvjylB1