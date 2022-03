SUA i-au dat lui Zelenski un telefon securizat | Liderul ucrainean rămâne în Kiev și păstrează legătură cu Washingtonul, în timp ce schimbă locațiile

CNN citează în acest sens un oficial american la curent cu acest subiect.

Anterior crizei provocate de Rusia, cele mai sigure comunicații dintre ucraineni și oficialii americani treceau prin ambasada de la Kiev.

Pe parcursul pregătirilor făcute de SUA pentru evacuarea ambasadei și în contextul în care temerile privind invazia rusă se accentuau, SUA au trimis la Kiev acest telefon folosit acum de președintele Zelenski.

Telefonul securizat îi permite președintelui ucrainean fie mobil și să rămână, în același timp, în contact cu SUA.

Zelenski a precizat că intenționează să rămână în țară și în prezent se mută în mai multe locații din Kiev, care beneficiază de o prezență semnificativă a forțelor de securitate, notează CNN.

În zilele trecute, liderul de la Kiev a filmat mai multe mesaje publice în fața monumentelor sau a altor clădiri recunoscute din Kiev, dar discursul său de marți în Parlamentul European, realizat prin legătură video, a fost transmis dintr-o locație neprecizată.

SUA au furnizat un telefon similar prin satelit ministrului de externe ucrainean Dmitro Kuleba, a spus sursa citată de CNN. Telefoanele necesită alimentare cu energie electrică, dar pot fi alimentate și de la priza unei mașini, dacă este necesar.

Zelenski și președintele american Joe Biden au vorbit marți, la telefon, pe parcursul a 30 de minute.

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0