Spectacol dat de fugarul nord-coreean Zhu Xianjian: arestat în China, a evadat din  închisoare doborând un gard electric. Imaginile au devenit virale

Zhu Xianjian a evadat luni din închisoarea Jilin iar scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Bărbatul a intrat ilegal în China în 2013. Trei ani mai târziu, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru trecerea ilegală a frontierei, furt și jaf, urmând să fie deportat după executarea pedepsei.

Autoritățile au anunțat că oferă o recompensă care echivalează suma de 15.600 de dolari pentru informații care ar ajuta poliția să-l captureze pe fugar.

Recompensa urcă la 23.400 de dolari dacă informațiile au ca efect direct prinderea lui Zhu.

CNN notează că suma reprezintă de cinci ori venitul mediu anual al rezidenților urbani din Jilin și de peste nouă ori venitul echivalent din zona rurală.

Imagini dramatice ale evadării: Zhu Xianjian doboară un gard electric cu o funie

Zhu Xianjian a fugit din închisoare luni, la ora locală 18.

Imaginile dramatice ale evadării sale au ajuns pe rețelele sociale, fiind postate de presa chineză.

Într-o secvență de un minut și jumătate, se vede cum Zhu Xianjian se furișează pe lângă zidul unei magazii înalte, pe care apoi o escaladează cu dificultate.

Ascensiunea sa este una sacadată, dar bărbatul se dovedește perseverent.

Ceilalți deținuți aflați în curtea închisorii sesizează că Zhu s-a cățărat pe magazie și formează instantaneu un public atent.

La fel, și gărzile, remarcă CNN.

Deținuții și gărzile au privit evadarea ca la cinematograf

Ajuns pe acoperiș, condamnatul se duce până la gardul electric care înconjoară zidul închisorii. Folosind ceea ce pare o sfoară, bărbatul încearcă să agațe și să pună la pământ obstacolul mortal.

Nu reușește din prima încercare și stârnește jerbe de scântei atunci când trage de funia cu care a agățat gardul. În cele din urmă, gardul este doborât.

Zhu escaladează apoi un alt gard metalic și se face nevăzut în spatele zidurilor înalte.

Pe tot parcursul scenei, deținuții și paznicii rămân spectatori.

CNN relatează existența unui alt material video, care îl înfățișează pe evadat rostogolindu-se la pământ după ce sare de pe un gard înalt. Bărbatul rămâne întins o vreme, apoi se ridică și fuge.

Poliția intră în acțiune. Apoi vine cenzura

Publicația chineză Global Times relatează că polița a blocat intrările în localitățile din vecinătatea închisorii și a efectuat o căutare din casă în casă, pe moment fără rezultat.

Evadarea lui Zhu a captat atenția publică în China, țară unde evadările sunt rare.

Hashtagul asociat evadării lui Zhu pe platforma socială Weibo a atras peste 22 de milioane de vizualizări.

CNN notează că popularitatea incidentului și atractivitatea recompensei oferite de autorități au determinat cenzura chineză să treacă la fapte: anunțul recompensei a fost șters de pe contul închisorii Jilin iar unele postări de pe Weibo - inclusiv filmul evadării - au fost șterse.

Fugarul nord-coreean, rodat în infracțiuni spectaculoase și violente încă din 2013

În data de 21 iulie 2013, Zhu, miner la o exploatare de cărbune, a traversat înot râul din extremitatea nord-estică a țării sale până la un sat din provincia chineză Jilin.

În orele următoare, fugarul a intrat în mai multe locuințe, cu scopul de a fura bani, telefoane mobile, încălțări și haine.

În cea de-a treia casă vizată, fugarul a fost descoperit de o femeie în vârstă, care a țipat după ajutor.

"Am apucat cuțitul de la brâu și am înjunghiat-o pe bătrână în spate. Apoi am observat că avea o pungă. Am încercat să i-o smulg dar nu-i dădea drumul, așa că am mai înjunghiat-o de câteva ori", a mărturisit Zhu, conform celor consemnate în instanța de judecată.

Bărbatul a încercat să fugă cu un taxi, dar a fost arestat. Bătrâna înjunghiată a suferit răni grave, dar a supraviețuit.

Zhu Xianjian, deținut model: pedeapsa i-a fost redusă de două ori

În închisoare, pedeapsa lui Zhu a fost redusă de două ori, în 2017 și 2020, pentru că deținutul a dat dovadă de remușcări și a avut o bună purtare, participând la "activități de educație ideologică, vocațională și culturală", precum și la muncă, arată CNN, citând radiodifuzorul chinez CCTV.

El urma să fie eliberat în august 2023.

Observatorul Drepturilor Omului menționează că fugarii din Coreea de Nord care sunt deportați în țara de origine riscă pedepse severe, inclusiv tortură și abuzuri sexuale.

