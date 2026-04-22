Absolventa cu experiență, ignorată de angajatori: A aplicat la 400 de locuri de muncă, în ultimele luni, și a avut doar trei interviuri

3 minute de citit Publicat la 13:40 22 Apr 2026 Modificat la 13:40 22 Apr 2026

Karyna are 21 de ani, face un master în guvernanță și are experiență de lucru la Națiunile Unite și în consilii din UK și SUA. Sursa foto: Facebook/ Karyna Lohvynenko

După ce a aplicat la 400 de joburi și a obținut doar trei interviuri, o absolventă a povestit, pentru BBC, cum a fost „ignorată” de nenumărați angajatori. La 21 de ani, Karyna Lohvynenko finalizează un master în guvernanță și are un CV care include experiență la Națiunile Unite și în consilii din Marea Britanie și SUA.

Deși visa cândva să devină președinta Ucrainei, țara sa natală, ea a aplicat pentru roluri în politică, business și chiar pentru poziții entry-level de barista, însă în majoritatea cazurilor nu a primit niciun răspuns din partea angajatorilor.

„Ghosting”-ul tinerilor care aplică pentru posturi vacante

Termenul „ghosting” este folosit în lumea întâlnirilor romantice și înseamnă întreruperea bruscă a contactului cu cineva – însă consultantul în recrutare Michael Jones consideră că fenomenul devine din ce în ce mai frecvent și în cazul candidaților la joburi.

Într-o piață extrem de competitivă, el spune că vorbește săptămânal cu absolvenți precum Karyna, care au aplicat la sute de locuri de muncă, și crede că filtrarea prin inteligență artificială face ca mulți dintre ei să fie eliminați înainte ca un om să le analizeze aplicația.

„Dacă aplic la aproximativ 70 de joburi pe săptămână și primesc răspuns doar de la trei, restul este liniște totală – nici măcar un e-mail de respingere”, a spus Karyna, în vârstă de 21 de ani. „Acea incertitudine este mai grea decât respingerea… se simte ca un gol. Ca și cum aplicația ta dispare înainte ca cineva să o vadă.

Lipsa de răspuns din partea angajatorilor creează confuzie, anxietate și face ca întregul proces să pară dezumanizant.”

În prezent, ea finalizează un master la Universitatea Cardiff în guvernanță și devoluție, după ce a absolvit Cardiff Met cu o diplomă în business și management, cu specializare în drept.

„Am făcut tot ce se așteaptă de la un absolvent”

Pe lângă activitatea academică, CV-ul Karynei include experiență în politici internaționale, voluntariat și business – în biroul primei doamne a Ucrainei, la Națiunile Unite, în colaborare cu consilii britanice și americane, precum și ca ambasador pentru King’s Trust.

„Am făcut tot ce se așteaptă de la un absolvent…experiența, de una singură, nu deschide uși”, a adăugat ea.

Karyna a fost acceptată la șase universități din SUA, cu burse.

Însă invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, a schimbat totul, iar ea a ajuns să se mute în Țara Galilor.

Deși rămâne determinată să își găsească un loc de muncă, Karyna știe că nu este singura aflată într-o astfel de situație.

Își amintește de un târg de joburi la Universitatea Cardiff și spune: „Să vezi sute de studenți – mulți cu un background solid – cerând orice loc de muncă a fost copleșitor. Atunci a devenit cu adevărat apăsător.”

Încă de mică, a vrut să fie președinta Ucrainei

Încă din copilărie, Karyna a fost interesată de politică și și-a propus să conducă țara sa natală, Ucraina.

„Acest obiectiv nu m-a părăsit niciodată”, a spus ea.

Deocamdată însă, se concentrează pe obținerea primului pas în carieră.

De la sfârșitul lunii februarie, Karyna aplică zilnic, adesea la aproximativ 20 de joburi pe zi, în timp ce își gestionează studiile, munca și o mică afacere de recondiționare a sacourilor vintage.

A renunțat la ideea de a obține „jobul de vis” și își dorește acum orice tip de muncă, însă a fost respinsă pentru roluri variind de la politică și business până la poziții entry-level de barista.