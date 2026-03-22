Ai vrea să fii plătit ca să stai la hotel și să comanzi room service? Acest job chiar există. La fel și cel de „cercetător de halate”

Cei aleși vor primi un voucher de 4.300 de euro pentru un sejur. Foto: Getty Images

Dacă ți-ar plăcea să fii plătit ca să stai într-un hotel, să comanzi room service și să porți halate pufoase, acum ai ocazia. Platforma Hotels.com a lansat un concurs prin care oferă astfel de experiențe în schimbul unor recenzii.

Câștigătorii unui concurs lansat recent vor primi un voucher de 4.300 de euro pentru un sejur la hotelul dorit, în schimbul unei recenzii, scrie Euronews.

Puține lucruri sunt mai plăcute decât să te cazezi într-un hotel, să îmbraci un halat pufos și să comanzi room service. Greu de crezut că experiența ar putea fi și mai bună, până când Hotels.com a anunțat că „angajează” oameni tocmai pentru asta.

Platforma de rezervări hoteliere a lansat un nou concurs prin care participanții pot aplica pentru unul dintre trei „roluri”: critic de room service, cercetător de halate de hotel sau evaluator al sălilor de fitness din hoteluri.

Nu este vorba despre locuri de muncă în sensul clasic. Cei aleși vor primi un voucher de 4.300 de euro pentru un sejur și vor trebui ulterior să posteze pe rețelele sociale și să scrie o recenzie detaliată pe site.

„Rezervarea unui hotel nu ar trebui să fie complicată, iar nici denumirile joburilor nu ar trebui să fie”, a spus Melanie Fish, vicepreședinte pentru relații publice la Hotels.com. „Nouă ne plac lucrurile simple, chiar și mascota noastră, Bellboy, este un clopoțel adevărat”.

„Așa că atunci când spunem «cercetător de halate de hotel», nu mai e nevoie de o descriere a jobului - numele spune totul”, a adăugat ea.

Cum se poate aplica

Cei interesați se pot înscrie pentru rolurile de „critic de room service”, „cercetător de halate” sau „evaluator al sălilor de fitness” direct pe site-ul Hotels.com.

Aplicanții trebuie să explice, în maximum 200 de cuvinte, de ce sunt potriviți pentru acest rol și să menționeze un hotel pe care ar dori să îl viziteze.

De asemenea, trebuie să furnizeze conturile de social media și numărul de urmăritori.

În prezent, concursul este deschis doar rezidenților din Statele Unite, însă există speranța că astfel de „roluri” vor fi extinse și în Europa în viitorul apropiat.