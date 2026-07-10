Ani de zile a stat pe străzi și nu avea ce mânca. Acum a ajuns șef de promoție la New York și le-a transmis un mesaj colegilor lui

Prince Allen Weeks a stat ani de zile pe străzi și nu avea ce mânca. Acum a ajuns șef de promoție la New York și le-a transmis un mesaj colegilor lui. FOTO: District 79

Prince Allen Weeks, un tânăr de 19 ani din New York, a trecut prin ani de sărăcie și lipsuri. Au fost zile în care nu știa dacă va avea ce mânca sau unde va dormi noaptea. De multe ori, mergea la camerele de gardă ale spitalelor și se prefăcea că este bolnav, doar pentru a primi un sandviș sau o gustare. Acum, a finalizat cursurile Pathways to Graduation-Staten Island ca șef de promoție și, în discursul lui, și-a îndemnat colegii să nu renunțe la visul lor.

"A fost o luptă", a spus Weeks.

După ani marcați de incertitudine financiară și personală, Weeks a ținut recent discursul de șef de promoție în fața colegilor săi de la Pathways to Graduation-Staten Island, un program al Departamentului pentru Educație din New York care îi ajută pe elevi să obțină diploma echivalentă celei de liceu.

În discursul susținut pe 22 iunie, în fața a 117 absolvenți, profesori și membri ai familiilor, tânărul a vorbit despre experiențele care l-au adus pe acea scenă.

For much of Prince Weeks’s teenage years, he didn’t know whether he’d have a proper meal each day or where he’d sleep at night.



After years of financial instability and uncertainty, Weeks recently delivered a valedictorian speech to his graduating class. https://t.co/Rhh2mIL2iA — The Washington Post (@washingtonpost) July 7, 2026

"Aș vrea să vă împărtășesc povestea mea, care este una despre perseverență", le-a spus el celor prezenți. "La fel ca voi, colegii mei absolvenți, am trecut prin multe greutăți. Prin sărăcie, discriminare și îndoială de sine, am continuat să merg înainte ca să ajung unde sunt astăzi."

"Am supraviețuit unor condiții grele de trai. Am supraviețuit lipsei unui adăpost. Am supraviețuit foamei și momentelor în care aproape am renunțat, pentru că nu vedeam nicio cale de ieșire", a continuat el. "Mă temeam că voi ajunge mort sau la închisoare."

Weeks s-a născut în nordul statului New York și a locuit acolo cu mama și sora lui mai mare până la vârsta de 6 ani, când familia s-a mutat în Georgia.

"Nu aveam mulți bani, dar ne descurcam", a spus Weeks. "Încercam să ne așezăm undeva și să rămânem acolo".

La 14 ani, Weeks a plecat din Georgia pentru a locui cu tatăl său. Cei doi s-au mutat prin Carolina de Nord și Virginia, stând la rude sau la prieteni.

"Treceam prin greutăți și încercam să facem lucrurile să funcționeze”, a spus Weeks.

Tânărul a renunțat la școală în clasa a X-a, sperând să își găsească un loc de muncă. Când avea 18 ani, el și tatăl său s-au mutat la New York, unde tatăl lucra pentru o companie de bilete. Banii nu erau însă suficienți pentru a-i întreține, iar Weeks nu reușea să își găsească un loc de muncă. În scurt timp, au ajuns pe străzi. "Nu aveam unde să stăm", a spus Weeks. Au trecut pe la adăposturi și au stat pe la prieteni, oriunde erau primiți.

Înainte să fie acceptați în programul de bonuri de masă, Weeks spune că au fostt zile în care nu au mâncat deloc.

În decembrie 2025, un consilier de la un centru municipal pentru ocuparea forței de muncă l-a încurajat să afle mai multe despre programul Pathways to Graduation. Weeks spune că i-a plăcut întotdeauna școala și că visa să meargă la facultate. Așa că s-a înscris.

"Am o mare capacitate de a învăța și de a crește", a spus el. "M-am gândit să merg și să încerc."

Pathways to Graduation oferă programe gratuite, de zi și de seară, pentru tineri din New York cu vârste între 18 și 21 de ani.

Donny Swanson, directorul centrului din Staten Island, a spus că programul este gândit pentru elevii care au avut dificultăți în sistemul tradițional de liceu.

"Nu este suficient doar să obții diploma", a spus el. "Încercăm să ne asigurăm că primesc ajutor cu educația, angajarea și viața independentă, astfel încât să fie pregătiți pentru succes după absolvire."

Elevii trebuie să finalizeze patru materii: matematică, științe, studii sociale și raționament prin limbaj. Ei pot însă progresa în ritmul lor. Programul oferă zilnic mic dejun și prânz.

"Unii elevi au nevoie de sprijin suplimentar care să îi ajute să depășească obstacolele pe care le au", a spus Swanson. "Creăm un mediu primitor și ne asigurăm că toată lumea se simte confortabil și pregătită să învețe".

Swanson a spus că Weeks s-a remarcat ca elev, obținând note mari la examenele GED și participând la programele de pregătire pentru facultate și carieră.

"Este un tânăr inspirațional, despre care știu că va avea mult succes în viitor", a spus Swanson. "Este cu siguranță un model pentru toți elevii, prin concentrarea și motivația lui."

Weeks spune că a fost extrem de fericit când a aflat, în luna mai, că va fi șef de promoție.

Weeks, care locuiește în prezent la un membru al familiei, s-a angajat în aprilie ca lucrător de salubritate la aeroportul LaGuardia. Spune că va continua să lucreze acolo până va strânge suficienți bani pentru facultate. Într-o zi, vrea să devină om de știință.

"Deocamdată trebuie să mă descurc financiar, iar apoi îmi pot continua drumul spre succes", a spus el.

La finalul discursului, Weeks le-a oferit colegilor săi un sfat. "Rămâneți hotărâți, nu renunțați niciodată", a spus el, "pentru că fiecare dintre voi are în el o măreție care așteaptă să fie eliberată."