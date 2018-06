Beauty How To: 5 trucuri esentiale in realizarea unui make-up rezistent la canicula!

Un lucru este cert: femeile vor fi vesnic in cautarea solutiei magice in materie de skincare, make-up si tehnologie cosmetica de ultima generatie, motivate fiind de dorinta permanenta de a fi mereu frumoase. Insa oricat te-ai baza pe capacitatea cosmeticelor pe care le folosesti, daca nu esti la curent cu tehnicile de realizare ale unui machiaj natural rezistent, mai ales in perioada sezonului estival, exista riscul ca look-ul pe care ti-l doresti sa nu se mentinta atat cat ti-ai dori.

De aceea, este important sa cunosti o serie de tips&tricks de beauty, care sa te sprijine in dorinta de a purta un machiaj menit sa reziste cel putin 12 ore, cu atat mai mult cu cat este vara, iar gradele inregistrate in termometre fac aproape imposibil acest lucru.

Iata 5 reguli de make-up pe care sa le ai in vedere in anotimpul cald:

Dupa procesul de curatarea in profunzime a tenului, este obligatoriu sa aplici o baza pentru machiaj, esentiala in procesul de realizare al unui make-up in timpul verii. Din pacate, foarte multe femei ignora importanta pe care o are o baza de machiaj, considerand ca aplicarea unei creme de zi ar fi suficienta. Afla ca nu e deloc asa, caci baza, pe langa hidratare, are rolul de a pregati pielea pentru fond de ten si corector. Asadar, integreaza produsul in rutina de beauty si achizitioneaza-l de pe de site-ul pensule de machiaj, pentru a te bucura de un make-up rezistent o perioada cat mai indelungata de timp.

Este foarte important sa achizitionezi produse recomandate de specialisti ca fiind potrivite tipului tau de ten. De asemenea, pot deveni utile si recenziile disponibile online privind experienta utilizatoarelor cu anumite formule de make-up, desi nu este suficient, caci tenul tau se poate dovedi incompatibil cu acestea. Este adevarat ca produsele de make-up de calitate sunt, de regula, mai scumpe decat cele disponibile in centrele comerciale, insa, pentru a te asigura ca faci o alegere inspirata, ai putea cere un tester inainte de achizitionare. Doar asa poti hotari daca produsul ti se potriveste si merita investitia.

Pe timpul verii, renunta la fardurile mate in favoarea celor tip glitter, care ofera un plus de stralucire la soare. Gasesti online truse machiaj cu un factor ridicat de rezistenta la transfer, asa ca nu iti ramane de facut decat sa comanzi paleta preferata. Eventual, poti folosi pe timpul verii si formule cremoase, care se comporta foarte bine la caldura.

Foloseste produse waterproof, care sa nu iti alunece pe fata. Acestea inregistreaza un grad ridicat de rezistenta la temperaturile ridicate, asa ca nu ezita sa iti inlocuiesti produsele actuale cu unele care se comporta bine la transfer. Din aceasta categorie fac parte rimelul, tusul contur pentru ochi si blush-ul, pe care le poti gasi in gama oricarui magazin online.

In timpul sezonului estival, majoritatea doamnelor si domnisoarelor aduc un plus de efect make-up-ului prin adoptarea unui ruj colorat. Pentru a te asigura ca acesta nu se intinde pe fata, foloseste un creion contur mat pentru buze si renunta la ideea de gloss.

Cu siguranta, toate cele 5 sfaturi de mai sus se vor dovedi a fi extrem de utile pe toata perioada verii. Iar daca, vei avea in vedere, pe langa cele mentionate anterior, si utilizarea unor servetele matifiante in locul pudrei care incarca tenul, te vei bucura de un look fresh, perfect pentru anotimpul cald.