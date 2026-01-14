„Bine ați venit în anul 2976”. Un întreg popor cu zeci de milioane de oameni sărbătorește Anul Nou

Publicat la 13:04 14 Ian 2026

Berberii din Africa de Nord sărbătoresc intrarea în anul 2976 FOTO: Profimedia Images

În întreaga Africă de Nord, poporul berber (amazigh) s-a reunit pentru a întâmpina anul 2976. Ei sunt cu aproape o mie de ani înaintea unei mari părți a lumii, pentru că urmează un calendar care începe în anul 950 î.Hr., când regele Sheshonq a urcat pe tronul Egiptului.

Anul Nou berber, cunoscut sub numele de Yennayer, începe între 12 și 14 ianuarie, în funcție de regiunea în care trăiesc, în Algeria, Maroc, Tunisia și Libia, astfel că, în ultimele zile, familiile au pregătit mese îmbelșugate, au aprins focuri de tabără și au cântat muzică tradițională, relatează BBC.

Strigătele de „aseggas ameggaz”, adică „la mulți ani”, au răsunat în sate și pe străzile aglomerate ale orașelor, iar pentru această ocazie au fost purtate haine tradiționale viu colorate, bogat și migălos brodate.

Berberii sau amazighii (numele lor înseamnă „oameni liberi” sau „oameni nobili”) reprezintă o serie de grupuri etnice care sunt locuitorii originari ai Africii de Nord, ocupând regiunea încă de la începuturile istoriei consemnate.

Dimensiunea exactă a populației nu este cunoscută din cauza lipsei statisticilor oficiale, însă, potrivit estimărilor, zeci de milioane de berberi trăiesc în Africa de Nord. Algeria și Marocul au cele mai mari populații, iar în cazul Marocului se crede că aproximativ 40% din populație este berberă.

Yennayer este centrat pe reuniunile de familie, pe celebrarea reînnoirii și pe legătura profundă pe care poporul berber a avut-o în mod tradițional cu natura.

Pentru că berberii sunt un grup divers, mâncărurile tradiționale de Yennayer diferă de la o țară la alta și de la o regiune la alta. În regiunea Atlasului Înalt din Maroc, „ourkemen”, un amestec consistent de leguminoase, condimente și cereale integrale, este un preparat preferat de Anul Nou.

Multe familii din Algeria se bucură de „trèze”, o combinație de dulciuri, fructe uscate și nuci, după masa principală. Acest amestec este uneori aruncat ușor peste cel mai mic copil, ca simbol al prosperității.

Însă Yennayer nu este doar o sărbătoare de familie. El poate fi celebrat și la nivel comunitar – paradele, concertele și carnavalurile duc spiritul Anului Nou pe străzi.

Astfel de manifestări mândre ale culturii berbere sunt deosebit de importante, având în vedere că această comunitate are o lungă istorie de marginalizare.

În secolul al VII-lea, odată cu înaintarea cuceritorilor arabi în Africa de Nord, au fost aduse limba arabă și religia islamică. Ambele au fost adoptate oficial, în detrimentul limbilor și culturii berbere.

De exemplu, în timpul regimului colonelului Muammar Gaddafi în Libia, limba lor, tamazight, a fost interzisă în școli, iar părinților nu li se permitea nici măcar să le dea copiilor lor nume amazighe.

Totuși, datorită activismului perseverent al militanților berberi, cultura și limba lor au beneficiat de o recunoaștere mai mare în ultimul deceniu.

În 2011, Marocul a recunoscut tamazight ca limbă oficială. Atât Algeria, cât și Marocul au declarat Yennayer sărbătoare legală, în 2017, respectiv 2023.

Astfel, Yennayer marchează nu doar o victorie pentru poporul berber, ci și o amintire a luptei de secole care a adus comunitatea acolo unde se află astăzi – în anul 2976.