Bonă cu bucătar privat, vacanță în Maldive și salariu de 150.000 de dolari. O tânără a renunțat la medicină pentru o astfel de ofertă

7 minute de citit Publicat la 23:36 11 Noi 2025 Modificat la 23:41 11 Noi 2025

Tot mai mulți absolvenți din Generația Z se orientează către domeniul serviciilor private. FOTO: Getty Images

Cassidy O’Hagan, o tânără de 28 de ani din Colorado, câștigă un salariu cu șase cifre, are asigurare medicală, plan de pensie, concedii plătite și mese pregătite de un chef privat, toate datorită meseriei sale de bonă pentru familii ultra-bogate. Așa a ajuns în Maldive, Dubai și pe mega-iahturi de lux, o viață la care nu visa în timp ce se pregătea pentru facultatea de medicină.

Când Cassidy O’Hagan, din Colorado, a ajuns în Maldive în decembrie anul trecut, a avut senzația că și-a împlinit visul. Tânăra de 28 de ani se afla într-un resort exclusivist, într-o vilă privată, și era acolo la muncă. Meseria de bonă pentru familii ultra-bogate i-a oferit oportunități la care nu visase vreodată: ierni la Aspen, veri în Hamptons, călătorii în Puerto Rico, India și Dubai, dar și veri petrecute pe ceea ce ea numește „un mega, mega-yacht”, scrie Business Insider.

O’Hagan are asigurare medicală, plan de pensie de 401.000 de dolari, concedii plătite și un salariu cu șase cifre (între 150.000 și 250.000 de dolari. Pe lângă acestea, se bucură de mese pregătite de un bucătar privat, o „garderobă de bonă”, șoferi personali și zboruri cu avioane private.

„Jobul meu anterior, în vânzări medicale ortopedice, nu ar fi putut concura niciodată cu asta”, spune ea.

O’Hagan își imagina că până la această vârstă avea să termine studiile de medicină. Dar în 2021, după stagii în cabinete medicale și în companii din domeniul sănătății, a renunțat la acel drum și s-a alăturat unui nou val de tineri din Generația Z care părăsesc viața corporatistă pentru a lucra în serviciul privat al ultra-bogaților.

„Fiecare miliardar angajează mici armate de oameni care îi satisfac toate dorințele”

„Private staffing”, adică personalul privat al celor foarte bogați, este infrastructura invizibilă care face posibil luxul acestora. Include bone, asistenți executivi, majordomi, administratori de reședință, bucătari personali și șoferi. Pentru mulți tineri, acest domeniu este o alternativă mai profitabilă, mai dinamică și mai interesantă decât o carieră tradițională într-o corporație.

Brian Daniel, fondatorul Celebrity Personal Assistant Network, a lansat agenția sa în 2007, când erau foarte puțini specialiști în domeniul personalului pentru super-bogați. „Astăzi există aproximativ 1.000 de agenții de acest tip în lume, dintre care jumătate în SUA”, spune el.

Într-o epocă în care giganții tehnologici oferă salarii de nouă cifre cercetătorilor în AI, tinerii din Generația Z trag concluzia că „dacă nu poți să-i învingi, mai bine îi servești”. În anul 2000 existau 322 de miliardari în lume, potrivit Forbes; astăzi sunt peste 3.000. Numărul persoanelor cu active între 1 și 5 milioane de dolari a ajuns la 52 de milioane, de patru ori mai mult decât acum 25 de ani.

„Sunt atât de mulți oameni bogați, și nu cumpără doar o proprietate”, spune Daniel. „Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a intra în serviciul privat, fiecare miliardar angajează mici armate de oameni care îi satisfac toate dorințele.”

După pandemie, cererea de angajați de elită a explodat și a dus la competiția ofertelor salariale între familiile bogate. „Există o cerere puternică pentru personal de top”, spune Daniel. „Ai nevoie de cazare? Iată casa de oaspeți. Ai nevoie de mașină de serviciu? Uite cheia. 401.000 de dolari, practic, îți oferă totul.”

Un exemplu este agenția Tiger Recruitment, care afișa recent oferte precum: menajeră – până la 120.000 de dolari/an, bonă – până la 150.000, șef al echipei de asistenți personali – între 250.000 și 280.000 sau director de reședințe (cu deplasări între New York, East Hampton, Aspen și Bel Air) pentru 200.000–250.000 de dolari.

Cum a ajuns Cassidy în lumea celor foarte bogați

Când O’Hagan a început să caute o familie înstărită pentru care să lucreze, în 2019, avea 22 de ani și încerca să strângă bani pentru facultatea de medicină. După prima angajare, spune că „și-a dat seama foarte repede că pășise într-o lume complet diferită”.

Când a ajuns la conacul din California al familiei, a aflat că „mesele asigurate” din contract însemnau, de fapt, un bucătar personal care gătea atât pentru familie, cât și pentru întregul personal. Ea era una dintre cele patru bone care formau „echipa de îngrijire” a copiilor unui cuplu de oameni de afaceri de 30 și ceva de ani. Pe lângă bone, casa mai avea asistenți personali, o echipă de menajere, și chiar un administrator.

Totuși, O’Hagan continua să viseze la o carieră în domeniul medical. În 2021, s-a mutat la New York, unde a lucrat în vânzări medicale, un domeniu „foarte dominat de bărbați”. Salariul de 65.000 de dolari abia îi ajungea, iar munca i se părea epuizantă. „Mi-am dat seama că am renunțat la o muncă ce se potrivea cu cine sunt cu adevărat, o persoană empatică, intuitivă și interesată de nevoile oamenilor”.

După mai puțin de un an, a revenit la meseria de bonă, de data aceasta, cu intenția de a lucra doar pentru familii ultra-bogate. „În New York știam că sunt miliardari, familii cu avere netă uriașă. Mi-am spus că vreau să ajung sus de tot.”

Colaborând cu agenții specializate, a obținut un post de bonă pentru o familie foarte cunoscută. Salariul i-a crescut instant cu 40.000 de dolari, avea din nou mese preparate de bucătar personal, haine asigurate de familie și transport privat.

Generația Z, mai puțin interesată de cariere clasice

O’Hagan nu este un caz izolat. Un studiu Deloitte 2025 arată că doar 6% dintre tinerii din Generația Z vor să ajungă în poziții de conducere. Mulți preferă să evite rolurile manageriale, pentru a nu-și afecta echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

În același timp, așteptările salariale sunt tot mai mari. Un sondaj Empower arată că Gen Z consideră succesul financiar echivalent cu un salariu anual de 600.000 de dolari, de șase ori mai mult decât generația Baby Boomers.

Tot mai mulți absolvenți se orientează către domeniul serviciilor private. „Cei care intră azi în industrie sunt tineri, educați, unii chiar cu doctorate sau cariere anterioare în drept ori imobiliare”, spune Daniel.

Restaurante de cinci stele și vile de lux

Printre aceștia se numără și Julia Dudley, 26 de ani, care a absolvit facultatea și un master în comunicare, apoi a mers la școala de gastronomie. După ce a lucrat în restaurante și agenții, și-a deschis un business și a devenit bucătar privat.

„Mi-am spus: pot să îmi fac singură programul, pot să câștig mai mult și sunt propriul meu șef. E mult mai interesant decât să stai în bucătărie într-un restaurant”, povestește ea.

În ultimii ani, Julia a gătit pentru familii din Hamptons, unde, în doar câteva luni, poate câștiga un salariu de șase cifre. „Mulți bucătari părăsesc restaurantele de lux pentru serviciul privat. Poți să-ți triplezi veniturile”, explică Brian Daniel.

„Stresul poate fi mai mare decât pe Wall Street”

„Motivul pentru care ești plătit bine este că trebuie să fii mereu disponibil, chiar și în afara orelor de lucru”, spune Ruth Edwards, recrutor la Tiger Recruitment, specializată în reședințele clienților ultra-bogați. „În industria asta trebuie să ai multă energie, totul se mișcă cu o viteză amețitoare”, adaugă Daniel.

„Dacă menajera a plecat și câinele a făcut mizerie în living, cineva trebuie să rezolve problema. Apoi, o oră mai târziu, poți fi la un studio de film, ajutându-l pe șeful tău să încheie un contract de 50 de milioane de dolari”, spune el.

Personalul acestor familii semnează acorduri stricte de confidențialitate și trebuie să aibă o imagine impecabilă pe rețelele sociale. „Stresul poate fi mai mare decât pe Wall Street”, recunoaște Daniel, povestind cum a ajuns la spital după un atac de panică.

Pentru O’Hagan, cea mai mare provocare este granița tot mai subțire dintre viața profesională și cea personală. „Nu doar lucrezi pentru o familie, ci trăiești alături de ea, în ritmurile și momentele sale intime.”

Deși face parte dintr-o echipă de opt bone și călătorește între mai multe reședințe internaționale, singurătatea rămâne o realitate. „Am petrecut multe Crăciunuri, Zile ale Recunoștinței și chiar ziua mea de naștere cu familiile pentru care lucrez.”

„E o lume extrem de competitivă”

Discreția și reputația sunt esențiale, iar agențiile sunt cele care fac selecția pentru clienți. „E o lume extrem de competitivă”, spune O’Hagan. „De obicei, singura cale de a ajunge la o familie este printr-o agenție.”

Totuși, odată intrat în industrie, succesul poate fi spectaculos. Brian Daniel povestește despre un șofer personal care, în 15 ani, a ajuns să devină co-producător de filme al angajatorului său de la Hollywood.

„Visam să lucrez pentru cele mai bogate familii din lume, și în cinci ani am reușit”, spune O’Hagan. Astăzi, ea plănuiește să își deschidă propria agenție de plasare și consultanță, pentru a-i ajuta și pe alții să intre în industrie. „Prieteni și colegi din New York m-au întrebat mereu cum am ajuns aici”, spune ea. L-a convins chiar și pe fratele ei mai mic să renunțe la PR și media.