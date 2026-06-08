​Brad Pitt și iubita lui, Ines de Ramon, au cucerit tribunele la Roland Garros. Cum au apărut cei doi

Brad Pitt și Ines de Ramon au fost prezenţi în tribunele finalei turnelui de tenis feminin de la Roland-Garros. Sursa foto: Hepta

Brad Pitt și Ines de Ramon au fost prezenţi în tribunele finalei turnelui de tenis feminin de la Roland-Garros, la Paris, în Franţa. Cuplul i-a cucerit pe cei prezenţi în tribune cu aspectul lor impecabil și o chimie care nu trece neobservată, iar presa le-a urmărit orice mişcare.

Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, și Ines de Ramon, care va împlini 34 de ani la sfârșitul anului, au transformat celebrul turneu parizian într-un podium de modă în aer liber, confirmându-și statutul ca unul dintre cele mai glamour și urmărite cupluri ale momentului, relatează Corriere della Sera.

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Actorul de la Hollywood a optat pentru o ținută simplă, dar impecabilă: o cămașă albă, pantaloni bej și eleganța relaxată care l-a distins întotdeauna. Alături de el, Ines de Ramon a purtat o ținută rafinată și contemporană, formată dintr-un costum de culoare deschisă, o jachetă kaki și ochelari de soare.

La finala de tenis feminin, care a avut loc pe 6 iunie şi s-a încheiat cu triumful rusoaicei Mirra Andreeva, în vârstă de 19 ani, asupra polonezei Maja Chwainska, cei doi păreau că sunt în largul lor sub privirile fotografilor și ale spectatorilor. Zâmbetele reciproce, privirile subînțelese și momentele de veselie au transmis mai mult decât orice declarație oficială, oferind fanilor bârfelor și modei una dintre cele mai romantice imagini ale zilei.

Prezența lor nu a trecut neobservată, nici măcar într-un public plin de celebrități. Printre invitații turneului s-au numărat Rebel Wilson și Laura Dern, însoțite de fiica sa, Jaya Harper. Totuși, încă o dată, cuplul Brad Pitt și Ines de Ramon a monopolizat atenția.

După recenta lor apariție la petrecerea Mercedes-AMG din Los Angeles, cei doi îndrăgostiţi continuă să pară din ce în ce mai apropiați în public. Acest detaliu a alimentat interesul presei internaționale și al fanilor, dornici să urmărească evoluția unei relații care pare să meargă de minune. Brad Pitt și Ines de Ramon au fost văzuţi pentru prima oară împreună în toamna anului 2022 în timpul unui concert, iar prima lor apariție oficială a avut loc pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția.