Bucureștenii sunt printre cei mai triști din lume. Capitala e la coada clasamentului Happy City Index 2026, pe locul 247 din 251

Bucureștiul se află aproape de finalul clasamentului Happy City Index 2026, unul dintre cele mai ample topuri internaționale dedicate calității vieții urbane. FOTO: Profimedia Images

Bucureștiul se află aproape de finalul clasamentului Happy City Index 2026, unul dintre cele mai ample topuri internaționale dedicate calității vieții urbane. Capitala României ocupă locul 247 în lista publicată anul acesta, cu un total de 4.904 puncte.

Clasamentul Happy City Index 2026 a ajuns la cea de-a șasea ediție și a fost anunțat oficial la Londra, la Parlamentul britanic. Potrivit organizatorilor, topul analizează felul în care orașele creează condiții pentru o viață mai bună, mai sănătoasă și mai echilibrată pentru locuitori.

Ediția din 2026 include 251 de orașe și se bazează pe 64 de indicatori, grupați în șase mari categorii, adică cetățeni, guvernare, mediu, economie, sănătate și mobilitate.

Printre criteriile luate în calcul se află accesul la educație, costurile locuirii, calitatea aerului, spațiile verzi, rata reciclării, transportul public, accesul la servicii medicale, speranța de viață, șomajul, siguranța, digitalizarea administrației și strategiile locale de dezvoltare.

Organizatorii precizează că Happy City Index nu este conceput pentru a desemna un singur "cel mai bun oraș din lume", ci pentru a evidenția orașele care reușesc să combine buna guvernare, sustenabilitatea, reziliența și calitatea vieții într-un mod echilibrat.

FOTO: Happy City Index 2026

Pe primul loc în clasamentul din 2026 se află Copenhaga, capitala Danemarcei, cu 6.954 de puncte. Orașul danez este încadrat în categoria "Gold" și se remarcă printr-un nivel ridicat al serviciilor publice digitale, prin transport public accesibil, printr-o pondere importantă a mobilității verzi și printr-o rată ridicată de reciclare. Copenhaga are, de asemenea, o infrastructură urbană bine dezvoltată și un sistem de administrație locală orientat spre date deschise și servicii online.

Locul al doilea este ocupat de Helsinki, capitala Finlandei, cu 6.919 puncte. Orașul are rezultate puternice la capitolele mediu, sănătate și guvernare. Helsinki se evidențiază printr-o calitate bună a aerului, printr-o pondere ridicată a mobilității verzi, prin acces la educație superioară și prin servicii publice digitale. În plus, orașul are o strategie de sănătate mintală și bunăstare, criteriu inclus în analiza Happy City Index.

Pe poziția a treia se află Geneva, Elveția, cu 6.882 de puncte. Orașul elvețian este printre cele mai bine clasate datorită performanțelor la capitole precum educație, sănătate, cultură, infrastructură publică și servicii digitale. Geneva are acces la instituții de învățământ superior, o densitate ridicată a infrastructurii educaționale și culturale și un sistem administrativ care include servicii online și date publice deschise.

Uppsala, din Suedia, ocupă locul al patrulea, cu 6.846 de puncte. Orașul se remarcă prin rezultate bune în domeniul educației, prin acces la învățământ superior, printr-o calitate foarte bună a aerului și printr-o participare ridicată la alegerile locale. Uppsala este inclusă, la rândul său, în categoria "Gold", rezervată orașelor cu performanțe constante în cele șase dimensiuni analizate.

Tokyo, capitala Japoniei, completează primele cinci poziții, cu 6.788 de puncte. Prezența sa în fruntea clasamentului arată că și marile metropole pot obține rezultate ridicate atunci când combină infrastructura, transportul, serviciile publice și stabilitatea economică. Tokyo punctează bine la mobilitate, acces la servicii, educație și indicatori economici, având în același timp o rată scăzută a șomajului.

În top 10 se mai află Trondheim, Berna, Malmö, München și Aarhus.

Primele 50 de orașe formează categoria "Gold Cities", rezervată localităților care au obținut rezultate ridicate și constante la toate cele șase dimensiuni analizate. Clasamentul este dominat de orașe din Europa de Nord și Europa Centrală, dar include și mari centre urbane din Asia, precum Tokyo, Yokohama, Singapore și Seul.

Bucureștiul este la coada clasamentului

Capitala României ocupă locul 247, fiind urmată de Dallas, Nashville și Guadalajara. Pe poziția 251 apare Kiev, însă orașul ucrainean este inclus simbolic, fără scor și fără a fi comparat direct cu celelalte orașe, ca semn de respect pentru eforturile autorităților locale în contextul războiului.

FOTO: Happy City Index 2026

Poziția Bucureștiului indică probleme majore în raport cu alte orașe analizate la nivel global, în special în ceea ce privește calitatea vieții urbane, infrastructura, mediul, mobilitatea și serviciile publice.

Metodologia Happy City Index 2026 se bazează pe o cercetare internațională amplă. Potrivit organizatorilor, 466 de cercetători au finalizat procesul de colectare și verificare a datelor, iar în total au fost colectate și validate aproximativ 150.000 de înregistrări.

Datele au fost evaluate printr-un sistem de punctaj ponderat. Unele criterii au vizat direct performanța orașelor, precum transportul, spațiile verzi, calitatea aerului sau serviciile publice, în timp ce altele au reflectat contextul național, cum ar fi durata medie a săptămânii de lucru, accesul la asigurare medicală, concediul parental sau numărul de zile de concediu plătit.