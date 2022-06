Ce mașină conduce Emma Răducanu. Milionara în euro a ales cel mai ieftin autoturism

Deşi are destui bani ca să îşi cumpere orice maşină doreşte, campioana de la US Open Emma Răducanu este mândra posesoare a unei Dacia Sandero de cinci ani.

Ea a fost văzută îmbrăcată în ţinută de sală în timp ce se urca în una dintre cele mai ieftine maşini din Marea Britanie, potrivit Daily Mail.

La începutul acestui an, Emma Răducanu a devenit ambasador Porsche – compania ei de mașini preferată.

”Îmi amintesc că antrenorul meu avea un 911 când eram mică. De fiecare dată când veneam la antrenament, vedeam maşina lui Porsche şi visam că într-o zi voi fi la volanul Porsche-ului meu”, a declarat tânăra tenismenă.

Emma Răducanu a obţinut un premiu de aproximativ 1,8 milioane de lire sterline din câştigarea US Open, bani cu care şi-ar permite să cumpere 20 de Porsche 911 noi, a subliniat jurnalul englez.

This must be a proud & heart-warming moment for @MrJamesMay knowing that #EmmaRaducanu is the proud owner of a #Dacia Sandero. pic.twitter.com/CsoAKLbcwR