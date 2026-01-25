Ce plante de apartament purifică aerul și pot fi surse de hrană sau condimente iarna. „Ar trebui să fie la fiecare geam”

Mai multe specii de plante pot fi cultivate în ghivece, inclusiv unele legume. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un spațiu suficient luminat și o temperatură de peste 20 de grade Celsius pot asigura, într-un apartament, condițiile minime necesare unei culturi de legume, cum ar fi tomata drops sau verdețuri pentru consum pe timp de iarnă, arată specialiștii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău, care mai atrag atenția asupra faptului că, pe lângă asigurarea hranei, plantele pot avea un efect benefic asupra sănătății, prin purificarea aerului.

Potrivit specialiștilor BRGV Buzău, pe timpul iernii se pot cultiva anumite soiuri de verdețuri sau legume, chiar dacă spațiul este limitat, dacă se cunosc cerințele plantelor față de factorii de vegetație. Astfel, în condițiile dintr-o locuință, o atenție deosebită trebuie acordată luminii.

Ce plante de apartament sunt sursa de legume, verdețuri și condimente

„De regulă, geamurile, balcoanele sunt locurile unde putem să creștem plante și chiar și plante cu dublu scop, pentru că pot purifica o încăpere și le folosim în special pentru zona alimentară pentru că sunt sănătoase, fiind crescute de noi.

Sunt multe specii care pot fi cultivate în ghivece, cum ar fi legumele, verdețurile care nu sunt pretențioase și nu sunt nici atât de sensibile la deficitul de lumină. Genetica a avansat foarte mult, s-au obținut creații pretabile pentru a fi cultivate în ghiveci și jardiniere, plecând de la tomata care poate fi cultivată în ghiveci.

Tomata denumită popular, tomata drops are fructe mici și tufa mică și poate fi cultivată în ghiveci. Putem cultiva ardei iuți de ghiveci care arată foarte bine. Avem un soi care trece prin trei stadii de culoare, practic debutează cu mov, pe urmă roșu, verde, trece prin mai multe stadii de culoare.

Pe urmă, legumele aromatice, sunt interesante, cum ar fi mărarul, pătrunjelul. Busuiocul nu ar trebui să lipsească nici într-o gospodărie, pentru că avem atât de multe soiuri cu arome deosebite, tip tufă, cu foliaj deosebit. Pe urmă, sigur, avem cimbru peren care poate fi cultivat fără probleme în ghivece. Aici am obținut cimbru cu aromă de lămâie, cu diverse arome și această plantă poate fi apreciată pentru partea ornamentală și verde frumoasă, un verde sticlos în timpul iernii și, pe urmă, la fel ca plantă aromatică și medicinală”, a declarat, pentru Agerpres, directorul BRGV Buzău, Costel Vînătoru.

Pentru a putea realiza o mică grădină de apartament, pe timp de iarnă se recomandă o temperatură de 20-22 de grade.

Sunt plante care însă rezistă și la temperaturi scăzute, directorul BRGV amintind despre salate sau menta care poate fi cultivată cu ușurință în locuință și poate suporta mai bine deficitul de lumină.

Plante de apartament care „ajută la starea de sănătate, ajută la purificarea aerului”

Pe lângă faptul că pot fi consumate, plantele cultivate în locuință pot avea și un rol de protecție.

„Este bine și ar trebui ca la fiecare geam să fie o plantă. Acestea ajută la starea de sănătate, ajută la purificarea aerului. Deși de multe ori considerăm că avem o casă foarte curată, foarte bine așezată, îngrijită, dacă analizăm cu atenție, o să constatăm că de multe ori trăim într-un mediu toxic sau destul de neprietenos pentru noi.

Mobilierul este în mare parte de sinteză, produs din plastic, pe urmă, parchetul nu mai este de lemn sau chiar dacă este de lemn, este lăcuit, iar lacul poate să degaje un gaz toxic. Pe urmă, în trecut noi foloseam varul de piatră care era apreciat ca unul dintre cele mai bune dezinfectante.

Acum varul este un produs chimic, un produs care îți permite să-l ștergi, să-l cureți, dar nu mai are proprietatea varului de altă dată. Atunci, dacă ne uităm la tot ceea ce avem în jur, am putea atenua aceste efecte”, apreciază Costel Vînătoru.

BRGV Buzău este singura Banca de profil din România care are ca strategie cunoașterea genotipică și fenotipică, precum și conservarea resurselor genetice vegetale ex situ și in situ, pe termen scurt, mediu și lung, în concordanță cu legislația internațională.