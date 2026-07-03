Ce scrie în cea mai scumpă scrisoare din lume. A fost vândută cu peste 6 milioane de dolari la licitație: ”Secretul vieții”

Scrisoarea are șapte pagini și descrie ceea ce savantul numește „secretul vieții”. Foto: Getty Images

O scrisoare scrisă de celebrul om de știință Francis Crick fiului său, în care explică pe înțelesul unui copil descoperirea structurii ADN-ului, rămâne cea mai scumpă scrisoare vândută vreodată la licitație. Documentul a fost adjudecat în 2013, la o licitație organizată de Christie's din New York, pentru impresionanta sumă de 6.098.500 de dolari, record confirmat și de Cartea Recordurilor.

Scrisoarea, redactată de Crick în 1953 și adresată fiului său de 12 ani, Michael, are șapte pagini și descrie ceea ce savantul numește „secretul vieții”. În text, cercetătorul îi explică descoperirea structurii ADN-ului, pe care o consideră „ceva frumos”, și desenează chiar și o schiță simplificată a celebrei duble spirale.

Documentul a fost cumpărat de un colecționar care a dorit să își păstreze anonimatul.

Cel mai scump timbru din lume

Deși scrisoarea lui Francis Crick deține recordul mondial pentru cea mai scumpă scrisoare vândută la licitație, un alt obiect poștal a stabilit recent un record și mai impresionant în lumea filateliei.

Este vorba despre celebrul „Mauritius Ball Cover”, un plic expediat în 1847 și francat cu unul dintre cele mai rare timbre din lume, celebrul timbru portocaliu „Mauritius Post Office” de un penny. Piesa a fost vândută pe 26 iunie 2021, în Germania, pentru 11,94 milioane de dolari, devenind cel mai valoros obiect filatelic vândut vreodată, potrivit linns.com.

Plicul este unul dintre doar trei exemplare cunoscute și singurul aflat încă în proprietate privată. Noul record depășește cu mult precedentul deținut de faimosul timbru British Guiana 1¢ Magenta, vândut în 2014 pentru 9,48 milioane de dolari și revândut pentru 8,3 milioane de dolari.