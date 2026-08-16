Chiar economisești zeci de mii de euro cu casele prefabricate? Cei 6 pași de la teren la mutare

Casele prefabricate au devenit o alternativă tot mai interesantă pentru cei care vor să își construiască propria locuință într-un timp mai scurt. Foto: Getty Images

Construirea unei case este o decizie importantă, iar alegerea soluției potrivite poate face diferența atât în ceea ce privește costurile, cât și timpul necesar până la mutare. În ultimii ani, casele prefabricate au devenit o alternativă tot mai interesantă pentru cei care vor să își construiască propria locuință într-un timp mai scurt și, în anumite condiții, cu investiții mai mici decât în cazul construcției tradiționale, potrivit Blic.

Drumul de la un teren liber până la momentul în care primești cheia casei presupune însă mai multe etape. Alegerea terenului, proiectarea, obținerea autorizațiilor, finanțarea, verificarea proiectului și montarea propriu-zisă sunt pași care trebuie parcurși în ordine.

În total, procesul poate fi împărțit în șase etape principale.

1. Alegerea terenului pentru casa prefabricată

Primul pas este găsirea terenului potrivit. Nu este suficient ca parcela să fie disponibilă pentru vânzare. Înainte de achiziție trebuie verificat dacă terenul este destinat construcțiilor potrivit planurilor urbanistice în vigoare și dacă pe acesta poate fi ridicată o locuință.

La fel de importante sunt situația juridică a terenului, caracteristicile sale și existența utilităților. Trebuie verificat dacă parcela beneficiază de acces la rețelele necesare și dacă există posibilitatea realizării racordurilor la energie electrică, apă, canalizare sau alte servicii.

Dacă utilitățile nu sunt disponibile, lucrările și autorizațiile necesare pentru realizarea acestora trebuie rezolvate înainte de începerea construcției sau într-un termen stabilit clar.

2. Alegerea casei și semnarea contractului

După alegerea terenului urmează identificarea unei firme specializate în producția de case prefabricate.

Este recomandată o comparație atentă între mai multe companii, nu doar din punctul de vedere al prețului. Calitatea materialelor, tehnologia folosită, nivelul de finisare, garanțiile și ceea ce este inclus efectiv în ofertă pot face diferențe importante.

Cumpărătorii pot opta pentru o casă standard, aleasă din catalogul producătorului, sau pentru un model personalizat.

Casele standard pornesc de la proiecte deja existente, în timp ce o casă realizată la comandă este adaptată nevoilor și preferințelor proprietarului. În acest caz, implicarea arhitectului este mai mare, iar procesul de proiectare poate presupune mai multe întâlniri și modificări.

Un arhitect poate fi însă implicat și atunci când este ales un model standard. Dacă proprietarul dorește să schimbe compartimentarea, dimensiunile sau anumite elemente ale proiectului, acestea pot fi adaptate în funcție de posibilitățile tehnice și de caracteristicile terenului.

În această etapă este important să fie calculat cât mai realist bugetul total. Costul final este influențat de proiect, sistemul constructiv, materialele alese și nivelul de finisare.

Este recomandat ca toate elementele importante să fie stabilite înainte de semnarea contractului. În acest fel, pot fi reduse riscurile apariției unor costuri suplimentare. Lucrările care nu sunt prevăzute inițial și sunt solicitate ulterior de beneficiar trebuie, în mod normal, să facă obiectul unei oferte suplimentare.

3. Pregătirea documentației și obținerea autorizației

Una dintre cele mai complicate etape pentru viitorii proprietari este pregătirea documentației necesare construirii casei.

Obținerea autorizației de construire presupune mai multe documente, avize și aprobări, motiv pentru care este recomandat ca procedura să fie gestionată cu ajutorul unor specialiști.

În unele situații, chiar compania care produce casa prefabricată poate oferi sprijin pentru partea de documentație și poate colabora cu specialiști în cadastru, geodezie sau proiectare.

Proiectul poate fi realizat de arhitectul ales de beneficiar sau de specialiștii companiei producătoare, în funcție de tipul de casă și de serviciile incluse în contract.

Pentru obținerea autorizației este necesară pregătirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, alături de avizele și acordurile solicitate de autorități.

Acestea pot include documente și aprobări din partea furnizorilor de energie electrică, operatorilor de utilități, autorităților responsabile de drumuri, protecția apelor și alte instituții relevante.

De aceea, este important ca viitorul proprietar să nu înceapă producția casei înainte ca toate aspectele juridice și tehnice necesare construcției să fie clarificate.

După obținerea autorizației, proiectul poate intra în etapa următoare.

4. Finanțarea casei și eventualele subvenții

Un alt aspect esențial este stabilirea sursei de finanțare.

Casele prefabricate pot avea avantaje din punctul de vedere al eficienței energetice, iar acest lucru poate deschide, în funcție de legislația și programele disponibile, posibilitatea accesării unor forme de finanțare sau sprijin pentru soluții de construcție eficiente energetic.

Pentru un cumpărător, este important ca orice program de finanțare sau subvenție să fie verificat în funcție de condițiile aflate în vigoare la momentul începerii proiectului.

De asemenea, merită analizat cu atenție ce presupune fiecare tehnologie. Un sistem mai eficient energetic poate avea un cost inițial mai ridicat, însă poate reduce cheltuielile de exploatare pe termen lung.

O discuție cu producătorul casei și cu specialiștii în eficiență energetică poate ajuta la alegerea materialelor și echipamentelor potrivite.

5. Comandarea casei și verificarea finală a proiectului

După stabilirea proiectului, a documentației și a finanțării, urmează comandarea efectivă a casei.

În contract trebuie stabilit foarte clar ce va fi livrat și în ce stadiu va fi predată construcția. Acest aspect este important deoarece există diferențe între o casă livrată într-o etapă intermediară și una complet finisată și pregătită pentru mutare.

Proiectul casei trebuie să respecte autorizația de construire, iar toate detaliile stabilite cu beneficiarul trebuie transpuse în planurile tehnice.

Constructorii și proiectanții pregătesc desenele și planurile necesare producției. În funcție de proiect, sunt comandate și elemente precum ferestrele, ușile și materialele necesare finisării.

Un pas important este verificarea planurilor de producție de către cumpărător. Acestea trebuie analizate împreună cu proiectantul pentru a se asigura că toate detaliile corespund proiectului convenit.

Semnarea planurilor de producție sau a documentației tehnice reprezintă, practic, ultimul pas înainte ca elementele casei să intre în procesul de fabricație.

6. Fabricarea și montarea casei

Spre deosebire de construcția tradițională, o parte importantă din procesul de realizare a casei prefabricate se desfășoară în fabrică.

Elementele construcției sunt produse în condiții controlate, ceea ce reduce dependența de vreme și permite un proces de fabricație mai bine organizat.

În funcție de sistemul utilizat, producătorii pot folosi lemn certificat, lemn uscat natural sau tehnic, plăci din gips, lemn sau ciment, materiale pentru fixare și susținere, precum și soluții de izolare termică.

Alegerea materialelor are un rol important atât în rezistența construcției, cât și în eficiența energetică a viitoarei locuințe.

După finalizarea elementelor în fabrică, acestea sunt transportate pe teren și montate pe fundația pregătită în prealabil.

Unul dintre principalele avantaje ale sistemului este viteza de execuție. O mare parte din lucrări sunt realizate înainte ca elementele să ajungă pe șantier, astfel încât montarea propriu-zisă poate fi făcută într-un timp mult mai scurt decât în cazul unei construcții clasice.

Potrivit materialului analizat, o casă prefabricată poate ajunge să fie pregătită pentru mutare în aproximativ cinci luni, în funcție de proiect, stadiul de finisare, documentație și condițiile concrete ale construcției.

Economisești bani cu casele prefabricate?

Casele prefabricate pot aduce economii reale, dar nu automat și nu în orice situație. Totul depinde de alegerile făcute pe parcursul procesului.

Cea mai clară sursă de economie vine din viteza de execuție: fabricarea elementelor în hală, în condiții controlate, reduce timpii morți cauzați de vreme, erori de șantier sau lipsă de forță de muncă, ceea ce înseamnă mai puține luni de dobânzi la credit, chirie plătită în paralel sau costuri indirecte legate de întârzieri.

Pe termen lung, economia cea mai importantă vine din eficiența energetică: o casă bine izolată, echipată cu pompă de căldură sau ventilație cu recuperare de căldură, poate avea un cost inițial mai mare, dar reduce semnificativ facturile la încălzire și răcire pe durata de exploatare, iar în țările care oferă subvenții pentru astfel de soluții, investiția inițială poate fi parțial compensată chiar de la început.

Totuși, economia nu este garantată. Dacă proprietarul alege un proiect personalizat, materiale premium sau finisaje de calitate superioară, costul final se poate apropia sau chiar depăși costul unei construcții tradiționale echivalente.

De aceea, cea mai realistă abordare este ca bugetul total, inclusiv teren, utilități, documentație și eventuale lucrări suplimentare, să fie calculat din timp și comparat direct cu oferte pentru construcție clasică, în loc să se presupună automat că varianta prefabricată e mai ieftină.