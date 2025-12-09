Cercetătorii de la Buzău au primit șase medalii de aur pentru noi soiuri de ceapă, tomate și busuioc

Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au obţinut șase medalii de aur pentru lucrări ştiinţifice în domeniul legumiculturii. FOTO: Facebook Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău

Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au obţinut șase medalii de aur pentru lucrări ştiinţifice în domeniul legumiculturii, care au vizat soiuri recente obţinute şi ameliorate, printre care tomate, busuioc sau ceapă.

Cercetătorii au primit medaliile şi o cupă la Salonul Inovării şi Cercetării Galaţi 2025 UGAL INVENT, pentru soiul de busuioc "Săvârşin", soiul de ceapă "Bot de vulpe", specia de topinambur "Penteleu", soiurile de tomată "Gloria" şi "Simila" şi pentru cercetări privind originea şi evoluţia populaţiei locale Ceapa de "Buzău".

Echipa formată din cercetătorii Costel Vînătoru, Bianca Muşat, Camelia Bratu, Genina Negoşanu, Matilda Popescu a mai fost distinsă în cadrul evenimentului cu o diplomă de excelenţă.

"Am participat la salonul de inventică cu şase lucrări ştiinţifice. Este vorba despre creaţii biologice obţinute de BRGV Buzău. Aceste creaţii reprezintă rodul muncii de cercetare de foarte mulţi ani şi sigur au fost omologate şi înscrise în catalog oficial naţional şi european. Aceste referate ştiinţifice au participat la această competiţie şi au avut succes. Au fost recompensate cu medalii de aur şi pentru întreaga noastră activitate ne-a fost acordat şi marele premiu, Cupa de aur", a declarat, pentru Agerpres, directorul BRGV, Costel Vînătoru.



Medaliile de aur au fost acordate pentru lucrări ştiinţifice în domeniul legumiculturii ce au vizat soiuri recente obţinute şi ameliorate dar şi pentru referate de specialitate.



"Este vorba despre soiuri de tomată recent obţinute, avem şi un soi de topinambur. Acest soi are cea mai puternică masă vegetativă. Practic pe lângă faptul că produce cantitatea mare de tubercuri comestibili în sol, are o masă vegetativă aeriană foarte mare, care poate fi folosită la obţinerea de peleţi pentru centrale termice iar florile pot fi folosite în produse medicinale. Pe urmă mai avem un soi de busuioc "Săvârşin", soi roşu, comestibil, cu un parfum de deosebit. Faptul că resursa de bază am primit-o de la Administraţia Regală de la Săvârşin, am vrut să amintim de locul de unde am avut resursa de bază pentru ameliorare oferindu-i soiului acest nume. Vorbim şi despre soiul de ceapă "Bot de vulpe", cea mai veche creaţie care a fost cultivată în zona Buzăului, în grupa cepei de apă. Atât în partea genetică, în partea de cercetare, de ameliorare, cercetării de genul acesta au stat în spatele acestor lucrări care au fost premiate la Salonul de Inventică", a mai precizat directorul BRGV.



Prin intermediul UGAL INVENT, inventatorii şi cercetătorii pot beneficia de vizibilitate atât pe plan naţional şi internaţional, evenimentul facilitând interacţiunea între inovatori, mediul academic, reprezentanţi ai industriei şi cei ai sectorului public.