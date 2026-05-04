Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia se închide pentru două luni. Situl arheologic va fi restaurat cu 11 milioane de lei

1 minut de citit Publicat la 12:26 04 Mai 2026 Modificat la 12:26 04 Mai 2026

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia se închide pentru două luni. FOTO: Facebook Consiliul Județean Hundoara

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, se închide temporar pentru public, timp de aproape două luni, în perioada 4 mai-30 iunie, accesul turiştilor în incinta sitului fiind posibil doar sâmbăta și duminica, a anunţat Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara.

Restricţiile temporare sunt determinate de faptul că, în cursul săptămânii de lucru, în spaţiul sitului vor avea loc lucrări de conservare şi restaurare ce impun aprovizionarea şi transportul unor materiale necesare pentru punerea în practică a proiectului "Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia - Terasa X", derulat de CJ Hunedoara.



"Lucrările aflate în derulare presupun transportul unor cantităţi semnificative de pământ pe anumite trasee de pe terasele a X-a şi a XI-a, aprovizionarea cu cantităţi mari de materiale (argilă, piatră, pietriş) pe drumul pietonal şi de servitute, recuperarea unor elemente arhitecturale masive de pe pante etc. (...) Ţinând cont de adresele primite din partea executantului lucrărilor, precum şi din partea prestatorilor serviciilor de supraveghere de specialitate, prin care s-a solicitat adoptarea unor măsuri de siguranţă, se impune restricţionarea accesului publicului în anumite intervale", se arată într-un comunicat al CJ Hunedoara.



Prin urmare, pentru siguranţa vizitatorilor şi buna desfăşurare a lucrărilor, accesul în sit va fi restricţionat de luni până vineri, în perioada 4 mai-30 iunie.



Autorităţile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă şi duminică, conform programului obişnuit.



Proiectul intitulat "Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia - Terasa X" are o valoare de 11,3 milioane de lei, inclusiv TVA, conform indicatorilor tehnico-economici prezentaţi într-o hotărâre a CJ Hunedoara, adoptată în anul 2022. Lucrările implică restaurarea şi consolidarea unor elemente din Templul mare de andezit, conservarea şi consolidarea Terasei a X-a, inclusiv prin ziduri de sprijin.

CJ Hunedoara administrează situl Sarmizegetusa Regia din anul 2013, iar celelalte cetăţi dacice din Munţii Orăştiei - toate declarate monumente UNESCO, din anul 2019.