Controverse înaintea nunții lui Taylor Swift cu Travis Kelce. O parte din invitați sunt supărați și se gândesc să nu meargă

Taylor Swift şi Travis Kelce și-au anunțat logodna în august anul trecut, după doi ani de relație. Sursa foto: Instagram/taylorswift

Vedeta pop Taylor Swift se va căsători cu starul de fotbal american Travis Kelce pe data de 3 iulie, la New York. Dar unii invitaţi iau în calcul să nu se prezinte după ce vedeta le-a interzis să vină însoţiţi.

Locaţia unde va avea loc nunta este secretă deocamdată şi nu se ştie de ce miliardara Taylor Swift nu a ales să oragnizeze ceremonia la conacul ei "High Watch" din Westerly, statul Rhode Island, sau la vila sa în stil neoclasic din Nashville, două dintre proprietățile din imperiul ei imobiliar. Unele surse susţin că locul perfect pentru nunta de la New York ar fi Waldorf Astoria, recent renovat de firma Skidmore, Owings & Merrill în numele gigantului chinez de asigurări Dajia, relatează pubicaţia La Repubblica. Din istoricul hotel art deco, John și Jackie Kennedy au plecat în luna de miere, Grace Kelly și Rainier de Monaco și-au anunțat logodna acolo, iar lui Taylor Swift îi place acest tip de referință istorică.

Toate detaliile sunt încă strict secrete, iar invitatele sale faimoase precum surorile ei Gigi și Bella Hadid, Emma Stone, Lena Dunham, Zoe Kravitz și Selena Gomez, vor afla unde să meargă abia în dimineața nunții planificate.

Între timp, circulă zvonuri despre cine va crea rochia de mireasă, cele mai vehiculate nume fiind creatoarele britanice Sarah Burton sau Stella McCartney. Se spune că ținuta este inspirată de rochia purtată în 1950 de Elizabeth Taylor, diva cu ochi violeți care a dat titlul unei piese de pe cel mai recent album al lui Taylor, “The Life of a Showgirl“.

Sunt şi unele controverse legate de această nuntă, pentru că invitaţiile sunt nominale şi interzic oaspeţilor celibatari să vină însoţiţi. De aceea unii invitați se gândesc să renunțe la participare din cauza regulii problematice de etichetă care ar impune femeilor celibatare să se prezinte singure la eveniment. „Ce ar trebui să fac? Sunt timidă, nu cunosc mulți oameni și nu sunt prietenă cu Gigi sau Bella Hadid ”, a declarat o invitată la nuntă pentru un tabloid britanic, menționând că Taylor, care a fost părăsită de mai multe ori de iubiții săi şi care uneori a fost singură, a discriminat-o în comparație cu alți invitați fericiți, precum Selena Gomez, care poate participa alături de soțul ei, Benny Blanco.

Interdicția de pe invitaţia de nuntă ar respecta codul bunelor maniere din eticheta nord-americană. În cartea sa despre eticheta socială, care a normat regulile de comportament american în urmă cu un secol, Emily Post a decretat că doar soții, cuplurile logodite și partenerii care conviețuiesc pot fi invitați la o nuntă.

Taylor Swift şi Travis Kelce, ambii în vârstă de 36 de ani, și-au anunțat logodna în august anul trecut, după doi ani de relație. „Profesorul tău de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”, au anunțat atunci cei doi pe profilurile lor de socializare.