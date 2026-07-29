Cum arată micro-casa viitorului: E portabilă, pliabilă și ecologică. Locuința pentru nomazi digitali funcționează fără rețea electrică

3 minute de citit Publicat la 16:05 29 Iul 2026 Modificat la 16:05 29 Iul 2026

Camping House e o micro-casă portabilă, pliabilă și ecologică. Sursa foto: Hepta/ Atelier Lune

O micro-casă ecologică, transportabilă și independentă de rețelele clasice de utilități a fost prezentată de studioul american de design Atelier Lune. Numit Camping House, proiectul combină ideea unei rulote cu flexibilitatea unui cort și promite o nouă abordare pentru locuințele temporare, spațiile de lucru remote, turismul cu impact redus asupra mediului și intervențiile după dezastre naturale.

Creat în Phoenix, Arizona, proiectul propune o locuință modulară care poate fi transportată cu mașina și desfăcută în câteva ore. Designerii spun că obiectivul a fost crearea unei case care să ofere confortul unei locuințe permanente, dar fără fundații permanente și fără modificări majore ale terenului pe care este amplasată, potrivit Architecturelist.

Atelier Lune nu a publicat o suprafață oficială în metri pătrați pentru Camping House, însă proiectul este descris ca o micro-locuință modulară formată din trei componente principale, numite „Ports”.

O casă formată din trei module care se montează rapid

Camping House este construită ca un sistem flexibil format din trei module care se conectează între ele.

Primul modul, numit Residential Port, reprezintă zona principală de locuit. Acesta include un spațiu care poate fi transformat rapid din zonă de zi în zonă de dormit, prin utilizarea mobilierului pliabil și multifuncțional.

Al doilea modul, Utility Port, include bucătăria și baia, integrând funcțiile necesare unei locuințe autonome.

Al treilea modul, Extended Port, este opțional și poate fi folosit pentru birou, depozitare, echipamente sportive sau spațiu suplimentar pentru oaspeți.

Sistemul permite extinderea locuinței în funcție de nevoile proprietarilor, fără ca structura inițială să fie înlocuită. Practic, casa poate crește odată cu schimbarea stilului de viață al utilizatorilor.

Locuința care poate fi dusă în zone izolate

Conceptul Camping House a fost gândit pentru persoane care lucrează de la distanță, pentru cei care preferă viața sezonieră în natură sau pentru proiecte de turism ecologic.

Spre deosebire de construcțiile tradiționale, casa nu necesită fundații permanente. Sistemul de ancorare este reversibil, ceea ce permite amplasarea în păduri, zone de coastă sau regiuni izolate fără intervenții majore asupra terenului.

După mutare, locuința poate fi pliată și transportată într-o altă locație, iar zona ocupată poate reveni la starea inițială.

Designerii consideră că această abordare ar putea fi utilă și în situații de criză, precum incendiile de vegetație, inundațiile sau lipsa temporară de locuințe. Spre deosebire de adăposturile clasice de urgență, fiecare unitate poate oferi spațiu privat, bucătărie și baie.

Casa funcționează cu energie proprie

Camping House a fost concepută pentru a reduce dependența de infrastructura clasică. Acoperișul integrează panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei în baterii, iar colectarea apei de ploaie poate reduce consumul din surse externe.

Pentru confortul termic, proiectul folosește soluții pasive de climatizare. Ventilația naturală, coșul solar de ventilație, copertinele și streșinile adânci contribuie la reducerea temperaturilor interioare în perioadele calde.

În sezonul rece, pereții izolați, panourile termoizolante, elementele structurale cu întrerupere termică și garniturile etanșe sunt concepute pentru păstrarea căldurii.

Materiale reciclabile și o construcție gândită pentru reutilizare

Atelier Lune a folosit pentru Camping House materiale alese pentru durabilitate și posibilitatea de reparare.

Structura principală este realizată din aluminiu reciclabil, iar anvelopa clădirii include panouri compozite izolate, materiale termoizolante pe bază biologică și membrane textile rezistente la intemperii.

Un principiu important al proiectului este acela că piesele pot fi înlocuite individual, fără ca întreaga construcție să fie aruncată atunci când o componentă se deteriorează.

O nouă perspectivă asupra caselor mici

Prin Camping House, Atelier Lune încearcă să transforme ideea de locuință mobilă dintr-un compromis într-un sistem arhitectural complet.

Casa combină transportabilitatea unui echipament de camping cu funcțiile unei locuințe moderne: spațiu de dormit, bucătărie, baie, energie proprie și posibilitatea de lucru de la distanță.

Proiectul se adresează unei generații care caută mai multă flexibilitate, dar și soluții cu impact redus asupra mediului. Camping House propune astfel o variantă de micro-locuință care poate călători, poate fi reutilizată și poate răspunde unor nevoi foarte diferite, de la turism până la situații de urgență.