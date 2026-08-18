David și Victoria Beckham şi-au petrecut vacanţa la Portofino şi Amalfi: iahturi, jacuzzi și mâncare locală

David și Victoria Beckham au petrecut câteva zile de vacanţă în Italia. Sursa foto: Instagram/ victoriabeckham

David și Victoria Beckham și copiii lor, Cruz și Harper, au petrecut câteva zile în Italia şi s-au bucurat de mare și de magia Coastei Amalfi, locuri care par să fi captivat celebra familie britanică de câțiva ani.

David Beckham, fost căpitan al Angliei, numărul 7 al lui Manchester United și una dintre cele mai apreciate vedete din fotbalul mondial, a optat anul acesta pentru un hotel, relatează La Stampa. În anii trecuți, acesta ajunsese pe Coasta Amalfi la bordul superiahtului său Seven.

Anul acesta, însă, familia a stat trei nopți la Borgo Santandrea din Amalfi, un hotel de lux de cinci stele cu vedere la mare, unul dintre cele mai frumoase locuri italiene la nivel mondial. Victoria Beckham a împărtășit cu urmăritorii ei mai multe momente ale vacanței, fără a numi vreodată explicit locația, în poveștile sale de pe Instagram, după ce cuplul petrecuse câteva zile şi la Portofino.

Întoarcerea la Portofino a fost una simbolică. Cuplul a postat două fotografii cu ei în frumoasa stațiune din Liguria, retrăind o amintire specială de la începutul poveștii lor de dragoste. Era anul 1997 când David și Victoria, pe atunci încă departe de a deveni cuplul renumit la nivel mondial, s-au întâlnit în Portofino, departe de ochii curioșilor.

Familia Beckham s-a bucurat de privelişte şi de atmosfera de la Amalfi, au stat pe terasa privată a apartamentului, s-au bucurat de jacuzziul infinit în aer liber, cu marea la doar câțiva metri distanță și chiar de un oaspete curios care a sosit pe terasă. Într-una dintre imagini, David Beckham i-a oferit ceva de mâncare unui pescăruș care s-a apropiat de terasă. Apoi familia a mâncat un prânz ușor cu creveți la abur, avocado și castraveți, iar copiii celebrului cuplu s-au urcat pe platforma de deasupra mării.

Printre cele mai tandre imagini se numără cea cu Victoria lângă soțul ei, fosta Spice Girl îi mângâie barba și îi sugerează în glumă că a venit momentul să o „aranjeze”.

Familia Beckham a petrecut seara de 15 august pe mare. La bordul unei ambarcațiuni, David, Victoria și copiii lor au urmărit focurile de artificii de la Santa Maria a Mare din Maiori, împărtășind unul dintre cele mai caracteristice momente ale sărbătorii Ferragosto din Italia.

De-a lungul anilor, familia Beckham a manifestat, de asemenea, un interes deosebit pentru tradițiile locale din Italia. Anul trecut, familia a călătorit la Tramonti pentru a participa la un curs de pizza la un restaurant din oraș, deja cunoscut pentru că a găzduit o altă vedetă internațională, Madonna, anul precedent.