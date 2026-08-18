În 2021, cofondatorul Ryanair a cumpărat o fermă de cai cu 14.000.000 de $. Acum, familia sa cere 57,5 milioane. Cum arată Castleton

4 minute de citit Publicat la 13:58 18 Aug 2026 Modificat la 13:58 18 Aug 2026

Ferma de cai Castleton Farm din Kentucky, SUA. Sursa foto: Bluegrass Sothebys International Realty

Cofondatorul Ryanair, Tony Ryan, a cumpărat în 2001 istorica Castleton Farm din Kentucky, cu o suprafață de 951 de acri, pentru 14 milioane de dolari. Peste două decenii mai târziu, familia sa scoate la vânzare vasta proprietate dedicată creșterii cailor pentru 57,5 milioane de dolari, oferind o perspectivă rară asupra uneia dintre cele mai cunoscute proprietăți ecvestre din Statele Unite.

Proprietatea, situată în apropiere de Lexington, datează din 1793 și include un conac istoric în stil Greek Revival, 16 grajduri cu 268 de boxe, 10 locuințe, pășuni întinse, un pod acoperit, porți ornamentale, un turn de piatră și un rar cimitir pentru cai.

Ryan, omul de afaceri irlandez care a cofondat Ryanair, a cumpărat Castleton Farm după ce proprietatea își construise deja o reputație importantă în cursele de cai din America. După achiziție, Ryan și familia sa au efectuat lucrări ample de renovare, inclusiv înlocuirea acoperișurilor grajdurilor și realizarea altor îmbunătățiri.

După moartea lui Ryan, în 2007, proprietatea a trecut în posesia fiului său, Shane Ryan, care a continuat să administreze domeniul ca fermă pentru creșterea cailor.

Acum, Shane caută un cumpărător, pe măsură ce petrece tot mai mult timp în Europa, iar copiii săi s-au arătat mai puțin interesați de afacerea familiei din domeniul cabalinelor.

Proprietatea urmează să fie scoasă la licitație ca ultimul lot al celei de-a treia ediții a Keeneland Championship Sale, pe 28 octombrie.

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Castleton Farm datează din 1793

Istoria Castleton Farm se întinde pe mai bine de două secole.

În 1793, viitorul senator american John Breckinridge a cumpărat terenul situat în afara orașului Lexington. Proprietatea a fost moștenită în cele din urmă de fiica sa, al cărei soț, David Castleman, a construit conacul în stil Greek Revival în anii 1840.

Domeniul a preluat ulterior numele Castleton, în onoarea familiei Castleman.

Proprietatea a devenit o fermă importantă de cai în anii 1890, sub conducerea finanțatorului de pe Wall Street James Keene, care a transformat domeniul într-o fermă pentru creșterea cailor Thoroughbred.

Ferma a produs cai de curse celebri

Castleton Farm și-a construit reputația de pepinieră importantă pentru caii Thoroughbred și a ajuns asociată cu unele dintre cele mai cunoscute nume din istoria curselor americane.

Printre caii celebri crescuți pe proprietate s-au numărat Domino, Sysonby și Ben Brush.

Domeniul și-a extins activitățile ecvestre în 1945, adăugând cai Standardbred și American Saddlebred. Frances Dodge Johnson, fiica pionierului industriei auto John Dodge, a administrat proprietatea în această perioadă.

De-a lungul deceniilor, ferma s-a transformat într-o proprietate ecvestră de mari dimensiuni, păstrând în același timp clădirile și peisajul istorice.

Tony Ryan a cumpărat domeniul pentru 14 milioane de dolari

Tony Ryan a cumpărat Castleton Farm pentru 14 milioane de dolari în 2001, potrivit The Wall Street Journal.

Antreprenorul irlandez era cunoscut în special pentru faptul că a cofondat Ryanair și a contribuit la transformarea companiei aeriene într-unul dintre principalii operatori low-cost din Europa.

La Castleton, Ryan a continuat tradiția ecvestră a proprietății și a investit în modernizarea domeniului.

Familia sa a efectuat lucrări ample de renovare, inclusiv înlocuirea acoperișurilor grajdurilor și realizarea altor îmbunătățiri pe proprietate.

Ryan a murit în 2007, iar fiul său, Shane Ryan, a preluat ulterior proprietatea.

De ce vinde familia lui Tony Ryan Castleton Farm

Shane Ryan a continuat să administreze Castleton ca fermă pentru creșterea cailor timp de mai mulți ani, dar acum se pregătește să transmită proprietatea unui nou proprietar.

Agentul imobiliar Ken Donworth, de la Bluegrass Sotheby’s International Realty, a declarat pentru The Wall Street Journal că Shane petrece tot mai mult timp în Europa, în timp ce copiii săi sunt mai puțin interesați de cai.

Shane a descris rolul familiei sale drept cel al unor administratori ai proprietății, nu al unor proprietari permanenți.

„Am fost al șaselea administrator al acestei ferme istorice”, a declarat Shane într-un comunicat de presă distribuit publicației People. „Așa că trebuie să existe undeva un al șaptelea extraordinar.”

Ce include proprietatea de 57,5 milioane de dolari

Domeniul Castleton se întinde pe 951 de acri și include un ansamblu impresionant de facilități rezidențiale și ecvestre.

Există 16 grajduri cu un total de 268 de boxe, ceea ce face ca proprietatea să poată susține o activitate importantă de creștere a cailor.

Domeniul are și 10 locuințe, inclusiv mai multe case destinate administratorilor.

În centrul proprietății se află conacul istoric în stil Greek Revival, cu o suprafață de 13.500 de picioare pătrate, care are elemente decorative elaborate din lemn și muluri atent lucrate.

Proprietatea mai include câteva elemente arhitecturale și peisagistice distincte, printre care un turn rotund din piatră, porți din fier forjat, alei străjuite de copaci și un pod acoperit.

Una dintre cele mai neobișnuite caracteristici ale domeniului este un rar cimitir pentru cai, care reprezintă o amintire fizică a generațiilor de cai asociate cu proprietatea.

De la 14 milioane la 57,5 milioane de dolari

Ryan a plătit 14 milioane de dolari pentru Castleton Farm în 2001. Familia cere acum 57,5 milioane de dolari, adică de peste patru ori prețul inițial de achiziție.

Creșterea valorii reflectă nu doar suprafața terenului, ci și importanța istorică a proprietății, facilitățile ecvestre, locuințele, arhitectura și reputația sa în industria cailor Thoroughbred.

Cele 951 de acri ale domeniului, cele 268 de boxe pentru cai și conacul istoric fac din Castleton o proprietate distinctă chiar și pe piața imobiliară competitivă din zona Kentucky cunoscută pentru fermele de cai.

Keeneland a anunțat că Castleton Farm va fi oferită ca ultimul lot al celei de-a treia ediții a Keeneland Championship Sale, pe 28 octombrie.

Licitația este organizată în parteneriat cu Bluegrass Sotheby’s International Realty.