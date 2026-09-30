În 1980, un bărbat a dat 2 € pe o statuetă cu Buddha, la un târg de vechituri. După 4 decenii, a vândut-o de 120.000 de ori mai scump

4 minute de citit Publicat la 16:50 30 Sep 2026 Modificat la 16:50 30 Sep 2026

Statueta din bronz aurit îl reprezintă pe Buddha Shakyamuni. Sursa foto: Stockholms Auktionsverk

O mică statuetă care îl înfățișează pe Buddha cumpărată cu puțin peste 20 de coroane suedeze (n.r. aproximativ 1,84 euro) la o piață de vechituri din Suedia, în anii 1980, s-a transformat într-o descoperire de milioane de coroane după ce experții au identificat-o drept o operă rară din perioada dinastiei Ming din China.

Statueta din bronz aurit, reprezentându-l pe Buddha Shakyamuni, care a stat timp de decenii într-o locuință privată din Suedia, a fost vândută în cele din urmă pentru 2.437.500 de coroane suedeze (n.r. aproximativ 224.250 de euro) la licitația Asian Fine Art Sale organizată de Stockholms Auktionsverk pe 11 decembrie 2025.

Suma este de peste 120.000 de ori mai mare decât prețul inițial de cumpărare.

Sculptura a fost cumpărată de la o piață de vechituri din Uppsala de persoana care avea să devină ulterior proprietarul care a scos-o la vânzare. Aceasta a achiziționat-o datorită aspectului său, fără să știe inițial nimic despre importanța sa istorică sau artistică.

Potrivit Stockholms Auktionsverk, statueta a rămas în mare parte neobservată în locuința privată timp de decenii, până când valoarea și importanța sa au fost recunoscute.

Casa de licitații a identificat piesa drept o rară reprezentare a lui Buddha din perioada Yongle, care s-a desfășurat între 1403 și 1424, în timpul dinastiei Ming. Această perioadă este asociată cu unele dintre cele mai valoroase exemple de sculptură budistă de la începutul dinastiei Ming.

De la un târg de vechituri la o operă de artă din perioada Ming

Statueta are puțin peste 18 centimetri înălțime și este realizată din bronz aurit.

Ea îl înfățișează pe Shakyamuni Buddha, Buddha istoric, într-o reprezentare iconografică budistă tradițională. Dimensiunile reduse nu reflectă însă nivelul de măiestrie artistică descoperit de experți.

Stockholms Auktionsverk a precizat că sculptura prezintă falduri rafinate ale veșmintelor lui Buddha, detalii fin cizelate și o aurire neobișnuit de bogată.

Aceste caracteristici au contribuit la încadrarea ei într-un grup restrâns de sculpturi de o calitate artistică excepțională, asociate atelierelor imperiale din perioada dinastiei Ming.

Casa de licitații a descris statueta drept un exemplu al esteticii Ming timpurii și a remarcat că lucrări de același tip se regăsesc în importante colecții internaționale.

Timp de decenii, Buddha a dus, practic, o existență anonimă în Suedia. Identificarea sa ulterioară a transformat o simplă achiziție de la o piață de vechituri în piesa vedetă a licitației Asian Fine Art Sale.

„Este absolut extraordinar și extrem de neobișnuit ca o operă de această calitate să apară într-o colecție privată din Suedia”, a declarat Elisabet Fellbom, specialistă în artă și obiecte de artizanat asiatice la Stockholms Auktionsverk, în anunțul casei de licitații.

Ea a descris sculptura drept un exemplu remarcabil de artă budistă din metal din secolul al XV-lea și a subliniat importanța faptului că aceasta a revenit în atenția publicului după lunga perioadă în care s-a aflat într-o colecție privată.

De ce este importantă perioada Yongle

Statueta datează din timpul domniei împăratului Yongle, care a condus între 1403 și 1424. Prin urmare, sculptura are o vechime de peste șase secole.

Perioada face parte din dinastia Ming, care a condus China între 1368 și 1644. Epoca Yongle este asociată în mod deosebit cu o importantă dezvoltare artistică și culturală, inclusiv în domeniul sculpturii budiste.

Casa de licitații a precizat că combinația dintre drapajele detaliate, sculptura precisă și aurirea statuetei este compatibilă cu nivelul de calitate așteptat de la atelierele imperiale din perioada Ming.

În loc să fie o reproducere decorativă realizată ulterior, piesa a fost prezentată drept o operă autentică de artă budistă din metal, datând din secolul al XV-lea.

Stockholms Auktionsverk a indicat, de asemenea, existența unor sculpturi comparabile care au apărut la importante case de licitații și a precizat că exemplare de același tip se află în colecțiile unor instituții precum British Museum.

Licitație cu participare internațională

După ce statueta a fost identificată și pregătită pentru licitație, povestea ei a atras atenția și dincolo de granițele Suediei.

Casa de licitații a afirmat că proveniența neașteptată și calitatea sculpturii au generat un interes internațional puternic în timpul vânzării. După o competiție intensă între participanți, statueta s-a vândut în cele din urmă pentru 2.437.500 de coroane suedeze (n.r. aproximativ 224.250 de euro), transformând mica statuetă Buddha într-una dintre piesele remarcabile ale licitației Asian Fine Art Sale.

Pentru cumpărătorul inițial, însă, povestea a început într-un mod mult mai modest.

Statueta fusese achiziționată de la o piață de vechituri din Uppsala, la un moment dat în anii 1980. Relatarea casei de licitații nu precizează exact de ce a ales cumpărătorul obiectul, în afară de faptul că acesta a fost achiziționat pentru frumusețea sa.

Se pare că persoana respectivă nu avea nicio idee la momentul respectiv că mica figură din bronz avea legătură cu tradiția imperială a dinastiei Ming.

Aproape patru decenii mai târziu, diferența dintre prețul de achiziție și suma obținută la licitație a devenit extraordinară.

Un obiect decorativ puțin cunoscut, care petrecuse ani întregi într-o locuință din Suedia, a ajuns brusc să fie analizat drept o sculptură chineză importantă din punct de vedere istoric.

Prețul final ilustrează cât de dramatic se poate schimba valoarea unei opere de artă după ce sunt stabilite vârsta, originea, raritatea și importanța sa artistică.