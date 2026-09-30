Un bărbat a cumpărat un oraș abandonat din California, s-a apucat să-l restaureze și locuiește singur în el. Totul a început ca o glumă

Brent Underwood a cumpărat un oraș minier abandonat din California și îl restaurează FOTO: Instagram/ brentwunderwood

Ceea ce trebuia să fie o glumă, a devenit o chestiune foarte serioasă pentru un american de 39 de ani, care a cumpărat un oraș întreg, dar complet abandonat, care i-a devenit casă.

Când prietenul lui Brent Underwood i-a trimis un anunț privind vânzarea unui oraș minier abandonat din California și i-a spus că ar trebui să-l cumpere, totul trebuia să fie o glumă. Dar Underwood, în vârstă de 39 de ani, transformase recent o casă victoriană veche din anii 1800 într-o pensiune în Austin, Texas, și „căuta următorul său proiect”, relatează Daily Mail.

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A devenit rapid fascinat de istoria captivantă a orașului părăsit și de peisajele sale spectaculoase și a fost impresionat de posibilitățile nelimitate pe care le oferea locul.

În cele din urmă, Underwood a cumpărat orașul californian, numit Cerro Gordo, pentru 1,4 milioane de dolari, în 2018, intenționând să-l transforme într-o destinație de vacanță.

Totuși, transformarea clădirilor degradate într-o stațiune s-a dovedit a fi o sarcină extrem de dificilă.

El a povestit pentru sursa citată despre cum este să locuiești complet singur în orașul pustiu și a povestit despre munca amplă pe care a depus-o pentru a-l reconstrui.

„Întotdeauna am fost puțin introvertit, așa că singurătatea nu mă deranjează prea mult”, a spus el despre viața pe care o are în orașul abandonat.

„Nu am vecini pe o rază de zeci de kilometri în nicio direcție, ceea ce înseamnă că, oriunde mă uit, există o aventură de trăit. Îmi place asta. Este ceva foarte frumos în a locui atât de departe de ceilalți oameni. Nu există zgomotul de fond pe care îl ai în orașe, dar pe care nu-l conștientizezi cu adevărat până când nu pleci de acolo.

Stelele de aici sunt cât se poate de strălucitoare, pentru că nu există poluare luminoasă care să interfereze. De când sunt aici, simt că sunt mult mai conectat cu natura și cu propriile mele gânduri. Nu rămân niciodată fără lucruri de făcut și, chiar și după șase ani, simt că abia am început să descopăr acest loc”, a declarat el pentru Daily Mail.

El și-a amintit că s-a îndrăgostit instantaneu de Cerro Gordo când l-a văzut pentru prima dată, în 2018.

„Prietenul meu mi-a trimis anunțul pentru Cerro Gordo. Mi l-a trimis printr-un mesaj în toiul nopții, mai mult în glumă”, a explicat Underwood.

„Mi-a trimis anunțul împreună cu un mesaj care spunea: «Haha, poate acesta va fi următorul tău proiect». M-am trezit dimineața, am căutat tot ce am putut despre oraș și am rezervat un zbor ca să vin să-l văd.

Fotografiile nu m-ar fi putut pregăti pentru ceea ce avea să fie Cerro Gordo. Drumul până aici urcă aproape 1.500 de metri, printre munți sălbatici, cum nu mai văzusem niciodată în copilăria mea în Florida.

Conduci kilometri întregi și, în cele din urmă, treci de ultima curbă, iar orașul ți se dezvăluie - o colecție superbă de clădiri care pare înghețată în timp, undeva în anii 1800”, a mai povestit bărbatul.

El a explicat că a fost întotdeauna interesat de istorie și de industria ospitalității și că locul i s-a părut că „ar putea fi o combinație superbă între cele două”.

Și-a pus la bătaie „economiile de-o viață” și a contractat un „împrumut cu dobândă mare” pentru a acoperi restul sumei, cumpărând întregul oraș pentru suma de 1,4 milioane de dolari.

La apogeul său, în anii 1880, orașul avea câteva mii de locuitori și peste o sută de clădiri. Însă cele mai multe dintre ele dispăruseră din cauza „incendiilor, vremii și reutilizării”, printre alți factori.

Și, deși ideea i s-a părut cu siguranță „puțin nebunească”, el a recunoscut că nu avea habar în ce se băga și nici nu înțelegea „ce presupune cu adevărat readucerea la viață a unui oraș abandonat”.

„Când am cumpărat prima dată orașul, mai existau aproximativ 20 de clădiri, toate aflate în stadii diferite de degradare”, a povestit el.

„Erau patru sau cinci cabane din anii 1800, dar un vânt puternic le-ar fi putut doborî. Există un vechi magazin general pe care l-am transformat într-un muzeu. Mai există un vechi bordel, o biserică, un cinematograf, o clădire-dormitor și «casa troliului» - în interiorul căreia se află principala mină Union, un puț de mină care coboară drept în jos pe o adâncime de 275 de metri”, a descris bărbatul proprietatea.

El a explicat că obiectivul său este ca, în cele din urmă, să deschidă un hotel cu opt cabane pe care oamenii să le poată închiria, precum și un restaurant și un bar.

„Planul a fost dintotdeauna să păstrez istoria acestui loc și să introduc și posibilități de cazare, astfel încât oamenii să poată rămâne peste noapte”, a explicat el. „Vreau ca oamenii să poată experimenta natura de aici. Este de o frumusețe uluitoare”.

El a lucrat încet la „consolidarea clădirilor existente, astfel încât să nu se prăbușească” și, deși a făcut progrese uriașe, s-a confruntat și cu numeroase obstacole pe parcurs.

În special, un incendiu provocat de o problemă electrică a distrus hotelul chiar când acesta era aproape finalizat, obligându-l să o ia de la zero.

„Simt că, de când m-am mutat aici, a trebuit să învăț zeci de abilități noi, din necesitate”, a recunoscut el.

„În principal, am învățat să planific mai bine. Dacă uiți o piesă, cel mai apropiat magazin adevărat de bricolaj este la două ore distanță; nu poți pur și simplu să cobori pe drum ca să iei ceva. Așa că trebuie să planifici mult mai bine aici”, a mai spus Brent Underwood.

El estimează că hotelul va fi finalizat „în următorul an sau cam așa ceva”, iar între timp vizitatorii sunt bineveniți pentru excursii de o zi.