Mulți români încă plantează acest arbore nativ în grădină: Frasinul e mare, frumos și era și rezistent. Dar acum peisagiștii îl evită

Frasinul a devenit extrem de sensibil la boli și dăunători. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Frasinul a fost mult timp unul dintre arborii apreciați pentru grădini, parcuri și aliniamente. Crește repede, poate ajunge la dimensiuni impresionante, are o coroană elegantă și luminoasă, iar în România este o specie autohtonă, bine adaptată la o gamă largă de condiții de mediu. Pentru mulți proprietari, alegerea lui pare încă firească. Numai că, în ultimii ani, frasinul a devenit o alegere mai complicată pentru amenajările peisagistice.

Motivul principal nu este că arborele și-ar fi pierdut brusc calitățile, ci faptul că între timp a apărut și s-a răspândit în Europa un agent patogen extrem de agresiv: ciuperca Hymenoscyphus fraxineus, responsabilă pentru ceea ce este cunoscut drept „uscarea frasinului”, ash dieback sau boala Chalara, potrivit unui studiu publicat în British Society for Plant Pathology.

Boala afectează în special frasinul comun (Fraxinus excelsior) și frasinul cu frunza îngustă (Fraxinus angustifolia).

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Frasinul, unul dintre arborii nativi importanți ai României

Frasinul comun, Fraxinus excelsior, face parte din familia Oleaceae, aceeași familie din care fac parte măslinul și liliacul. Specia este originară din Europa până în Iran, iar România se află în arealul său natural.

La maturitate, frasinul poate deveni un arbore foarte mare. În condiții favorabile poate depăși 30-35 de metri, dezvoltând un trunchi drept și o coroană amplă, cu ramuri ascendente. Frunzele sunt compuse, cu numeroase foliole, iar fructele sunt samare alungite, care pot rămâne pe arbore și în timpul iernii.

În România, frasinul poate fi întâlnit de la câmpie până în zona montană, ajungând în unele regiuni până la aproximativ 1.400 de metri altitudine. Preferă în special solurile fertile și suficient de umede, inclusiv terenurile de luncă, unde poate avea creșteri foarte bune.

Este, prin urmare, un arbore care face parte de mult timp din peisajul românesc, nu o specie ornamentală adusă recent din alte regiuni.

De ce a fost considerat un arbore atât de bun pentru grădini

Frasinul are câteva calități care explică popularitatea sa. Are o creștere viguroasă, o siluetă elegantă și poate forma o coroană generoasă, care oferă umbră fără să creeze aspectul foarte dens al unor arbori cu frunziș compact.

În plus, lemnul său este cunoscut pentru elasticitate și rezistență și are numeroase utilizări. În natură, frasinul poate trăi și se poate dezvolta în condiții diferite, ceea ce a contribuit la reputația sa de arbore robust.

Pentru un proprietar de grădină, avantajul este evident: un puiet relativ modest poate deveni în timp un arbore de mari dimensiuni, cu prezență vizuală puternică.

Tocmai această reputație face ca frasinul să fie încă ales de mulți români.

Ce s-a schimbat și de ce frasinul a devenit mai vulnerabil

Marea schimbare a venit odată cu apariția în Europa a ciupercii Hymenoscyphus fraxineus. Boala a fost raportată inițial în nord-estul Poloniei, în 1992, iar apoi s-a răspândit în mare parte din arealul european al frasinului. Identificarea agentului patogen a venit ulterior, iar cercetările au arătat cât de agresiv este acesta asupra frasinului european.

Conform ghidului fitosanitar publicat în 2026 pe Portalul Legislativ, ciuperca este de origine asiatică și a fost introdusă accidental în Europa. În zona sa naturală are un comportament mult mai puțin problematic, însă în Europa afectează sever frasinul comun.

Problema este că frasinul european nu a evoluat în prezența acestui patogen în forma agresivă întâlnită acum în Europa. De aceea, arborii pot avea dificultăți în a se apăra eficient după infectare.

Boala începe prin afectarea frunzelor și lăstarilor. Pot apărea necroze, ofilirea frunzelor și uscarea lujerilor, iar în timp coroana se rărește și poate începe să se usuce. În cazurile severe, arborele poate muri. Evoluția poate fi rapidă sau poate avea loc în mai mulți ani, cu episoade repetate de degradare.

De ce contează atât de mult pentru amenajările peisagistice

Într-o pădure, pierderea unui procent important de arbori este o problemă ecologică și silvică. Într-o grădină privată sau într-un proiect peisagistic, situația este diferită.

Un arbore plantat lângă casă, alee, terasă sau într-o zonă urbană trebuie să fie previzibil pe termen lung. Dacă există un risc important de pierdere a coroanei sau chiar a arborelui, proiectantul trebuie să ia în calcul costurile de monitorizare, tăiere, tratamente și, în cele din urmă, îndepărtarea arborelui.

De aceea, frasinul nu mai este neapărat prima alegere pentru un proiect în care principalul obiectiv este un arbore ornamental cu întreținere redusă.

Asta nu înseamnă că frasinul este „interzis” sau că toți peisagiștii au renunțat la el. Mai corect este să spunem că riscul fitosanitar a schimbat modul în care specia este evaluată înainte de plantare.

În unele regiuni, recomandările pentru gestionarea frasinului pun accent pe diversificarea speciilor și folosirea unor arbori mai puțin sensibili, tocmai pentru reducerea riscului ca o singură boală să afecteze o proporție mare din vegetație.

Frasinul nu are o singură problemă

Uscarea frasinului este problema cea mai importantă, dar arborele poate fi afectat și de alți factori.

În România sunt cunoscuți și dăunători precum gărgărița frasinului (Stereonychus fraxini), ale cărei atacuri pot produce defolieri. Documentele fitosanitare recente subliniază faptul că defolierile repetate pot reduce vigoarea și rezervele energetice ale arborilor, iar efectele se pot combina cu cele produse de Hymenoscyphus fraxineus.

La toate acestea se adaugă stresul provocat de secetă și temperaturile ridicate. Cercetările silvice desfășurate în România în perioada 2024-2026 analizează tocmai fenomenul de declin și uscare a foioaselor, inclusiv interacțiunea dintre secetă, temperaturi ridicate, insecte și alți factori biotici.

Cu alte cuvinte, problema modernă a frasinului nu este doar „o ciupercă”. Un arbore deja stresat de condiții de mediu nefavorabile poate avea mai puține resurse pentru a suporta atacurile biologice.

Insecta care a distrus păduri de frasin

Gândacul smarald sau sfredelitorul frasinului (Agrilus planipennis) este una dintre cele mai serioase amenințări pentru frasinii din lume. Larvele sapă galerii sub scoarță și întrerup circulația sevei, putând omorî arborii.

Este originar din Asia și a provocat mortalități foarte mari ale frasinilor în America de Nord. De asemenea, a ajuns în partea europeană a Rusiei și reprezintă o amenințare pentru frasinii europeni.

Chiar în această vară, gândacul smarald a fost observat în Ungaria și Slovacia.

Principalii dăunători pentru frasin

Trombarul frunzelor de frasin ( Stereonychus fraxini ) – este un dăunător specific frasinului. Adulții atacă mugurii și frunzele, iar larvele consumă țesutul foliar. Atacurile sunt deosebit de importante la arborii tineri și pot produce defolieri.

– este un dăunător specific frasinului. Adulții atacă mugurii și frunzele, iar larvele consumă țesutul foliar. Atacurile sunt deosebit de importante la arborii tineri și pot produce defolieri. Viespea neagră a frasinului ( Tomostethus nigritus ) – larvele consumă frunzele, uneori până rămân doar nervurile. Defolierile repetate reduc vigoarea și rezervele energetice ale arborelui. Ghidul românesc din 2026 atrage atenția că temperaturile ridicate și mediul urban pot favoriza apariția unor atacuri importante.

– larvele consumă frunzele, uneori până rămân doar nervurile. Defolierile repetate reduc vigoarea și rezervele energetice ale arborelui. Ghidul românesc din 2026 atrage atenția că temperaturile ridicate și mediul urban pot favoriza apariția unor atacuri importante. Cantarida/gândacul frasinului ( Lytta vesicatoria ) – adulții rod frunzele și, în cazul unor populații numeroase, pot produce defolieri severe, în special la arborii tineri, la exemplarele izolate și pe liziere.

– adulții rod frunzele și, în cazul unor populații numeroase, pot produce defolieri severe, în special la arborii tineri, la exemplarele izolate și pe liziere. Cariul lemnului ( Xyleborus dispar ) – poate ataca trunchiul și ramurile, în special arborii stresați. Sapă galerii în lemn, iar atacul poate contribui la declinul arborelui.

– poate ataca trunchiul și ramurile, în special arborii stresați. Sapă galerii în lemn, iar atacul poate contribui la declinul arborelui. Afidele – pot coloniza frunzele și lăstarii și pot provoca deformări, încetinirea creșterii și apariția unor secreții lipicioase pe suprafața frunzelor.

– pot coloniza frunzele și lăstarii și pot provoca deformări, încetinirea creșterii și apariția unor secreții lipicioase pe suprafața frunzelor. Acarienii – unele specii de acarieni ai frasinului produc gale pe frunze, flori sau fructe ori modifică aspectul frunzișului. Aculus epiphyllus, de exemplu, poate provoca bronzarea frunzelor și, în atacuri severe, afectarea vârfurilor lăstarilor.

– unele specii de acarieni ai frasinului produc gale pe frunze, flori sau fructe ori modifică aspectul frunzișului. Aculus epiphyllus, de exemplu, poate provoca bronzarea frunzelor și, în atacuri severe, afectarea vârfurilor lăstarilor. Molia mugurilor de frasin (Prays fraxinella) – poate pătrunde în muguri și poate afecta lăstarii; RHS o menționează printre dăunătorii asociați cu frasinul comun.

Alte boli importante

Pe lângă Hymenoscyphus fraxineus, există și cancere ale scoarței și ramurilor.

Cancere produse de Neonectria ditissima – pot apărea pe ramuri și trunchi și sunt asociate cu zone necrozate și uscarea unor porțiuni ale arborelui.

– pot apărea pe ramuri și trunchi și sunt asociate cu zone necrozate și uscarea unor porțiuni ale arborelui. Cancere bacteriene produse de Pseudomonas savastanoi pv. fraxini – sunt cunoscute în special la Fraxinus excelsior.

– sunt cunoscute în special la Fraxinus excelsior. Ciuperci din genul Armillaria – sunt importante mai ales ca agenți secundari; la frasinii deja afectați de uscarea frasinului pot contribui la putrezirea rădăcinilor și a coletului.

De ce românii încă aleg frasinul

Există însă motive bune pentru care frasinul continuă să fie cumpărat.

În primul rând, este un arbore pe care oamenii îl cunosc. Este prezent în pădurile României, în localități, parcuri și pe marginea drumurilor. Mulți proprietari au crescut cu imaginea frasinului ca arbore mare, rezistent și longeviv.

În al doilea rând, puietul este relativ accesibil. Oamenii care cumpără un puiet mic pentru o grădină pot să nu se gândească la problemele fitosanitare care pot apărea peste 10, 20 sau 30 de ani.

Mai există și un argument estetic: frasinul are o siluetă foarte frumoasă, iar un exemplar matur poate deveni unul dintre punctele centrale ale unei grădini mari.

Pentru terenurile suficient de spațioase și în condiții potrivite, aceste calități rămân valabile. Problema este că avantajele trebuie puse acum în balanță cu riscul de boală.

Cât costă un frasin în pepiniere

Prețul diferă enorm în funcție de vârsta și dimensiunea arborelui.

Pentru puieții forestieri mici, ofertele centralizate în 2026 indică prețuri de aproximativ 0,80-2 lei/bucată, fără TVA, în funcție de pepinieră și cantitate. Acestea sunt însă plante destinate în principal plantărilor în cantități mari și nu trebuie confundate cu exemplarele ornamentale pentru grădină.

Pentru un frasin ornamental mai dezvoltat, prețurile sunt mult mai mari. De exemplu, o ofertă actuală pentru Fraxinus excelsior indică 245 de lei pentru un exemplar cu circumferința de 6-8 cm, în timp ce un exemplar cu circumferința de 20-25 cm ajunge la aproximativ 2.443 de lei.

O altă pepinieră listează exemplare de aproximativ 150 cm și circumferința trunchiului de 6-8 sau 8-10 cm la circa 225 de lei fără TVA.

Prin urmare, cine vrea un frasin mare, care să ofere imediat efectul ornamental dorit, poate ajunge să plătească de la câteva sute la câteva mii de lei.

La un asemenea cost, riscul fitosanitar devine un criteriu important înainte de achiziție.

Frasinul mai poate fi plantat în grădină?

Da, dar alegerea trebuie făcută informat.

Pentru o grădină foarte mare, într-un loc potrivit, cu sol și apă corespunzătoare și cu posibilitatea de a monitoriza arborele, frasinul poate avea în continuare sens. Faptul că specia este afectată de o boală gravă nu înseamnă că fiecare exemplar va muri inevitabil.

Există, de asemenea, diferențe între speciile de frasin. Fraxinus ornus, cunoscut drept mojdrean, este considerat mai puțin sensibil la uscarea frasinului decât F. excelsior, deși nici acesta nu este complet imun.

Pentru o grădină mică însă, plantarea unui arbore care poate ajunge la peste 30 de metri trebuie analizată separat de problema bolilor. Dimensiunea finală a frasinului este un criteriu la fel de important ca aspectul puietului cumpărat din pepinieră.

Specii de arbori care pot fi alese ca alternative la frasin

Pentru cei care își doresc un arbore de talie medie sau mare, cu o coroană frumoasă și rol de arbore de umbră, există mai multe alternative. Alegerea depinde de sol, spațiul disponibil, cantitatea de apă și aspectul urmărit.

Carpenul ( Carpinus betulus ) – specie autohtonă, rezistentă, foarte versatilă, potrivită atât pentru arbori solitari, cât și pentru aliniamente și garduri vii. Are o coroană densă și suportă bine tunderea.

– specie autohtonă, rezistentă, foarte versatilă, potrivită atât pentru arbori solitari, cât și pentru aliniamente și garduri vii. Are o coroană densă și suportă bine tunderea. Arțarul de câmp ( Acer campestre ) – un arbore autohton de dimensiuni mai moderate, potrivit pentru grădini și spații urbane unde nu există loc pentru un arbore uriaș.

– un arbore autohton de dimensiuni mai moderate, potrivit pentru grădini și spații urbane unde nu există loc pentru un arbore uriaș. Teiul pucios ( Tilia cordata ) – specie autohtonă, cu valoare ornamentală ridicată și coroană generoasă. Este însă tot un arbore de talie mare și are nevoie de spațiu.

– specie autohtonă, cu valoare ornamentală ridicată și coroană generoasă. Este însă tot un arbore de talie mare și are nevoie de spațiu. Mojdreanul ( Fraxinus ornus ) – o rudă apropiată a frasinului comun și o variantă interesantă pentru cei care apreciază aspectul genului Fraxinus. Este mai rezistent la uscarea frasinului decât F. excelsior, dar nu este complet imun.

– o rudă apropiată a frasinului comun și o variantă interesantă pentru cei care apreciază aspectul genului Fraxinus. Este mai rezistent la uscarea frasinului decât F. excelsior, dar nu este complet imun. Arțarul (Acer platanoides) – poate oferi o coroană amplă și umbră consistentă, fiind folosit de mult timp ca arbore ornamental.

Important este că „alternativă la frasin” nu înseamnă automat „arbore fără boli”. Fiecare specie are propriile probleme fitosanitare și cerințe de mediu. Alegerea corectă se face în funcție de locul concret în care urmează să fie plantat arborele.

Un arbore frumos, dar care nu mai poate fi ales fără să fie luat în calcul riscul

Frasinul nu și-a pierdut calitățile estetice și nici nu a încetat să fie o specie valoroasă pentru România. Ceea ce s-a schimbat este contextul în care este plantat.

Un arbore care înainte era perceput drept robust și relativ lipsit de probleme este acum supus presiunii unei boli invazive extrem de agresive, iar seceta, temperaturile ridicate și atacurile altor organisme pot accentua declinul.

De aceea, în amenajările moderne, întrebarea nu mai este doar „Îmi place cum arată frasinul?”, ci și „Este acesta însă un arbore ornamental cu risc cât mai redus și întreținere simplă, există astăzi motive serioase pentru a analiza locul potrivit pentru un frasin și sunt dispus să accept riscul fitosanitar pe termen lung?”.

Pentru cei care au suficient spațiu și își doresc neapărat această specie, răspunsul poate fi în continuare da. Pentru cei care vor însă un arbore ornamental cu risc cât mai redus și întreținere simplă, există astăzi motive serioase pentru a analiza și alte specii înainte de plantare.