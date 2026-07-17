O insectă care a distrus pădurile de frasin în America de Nord a fost găsită în premieră în UE, lângă România. Ce este gândacul smarald

Un gândac originar din Asia şi care a devastat pădurile de frasin din America de Nord a fost observat pentru prima dată în Uniunea Europeană în ultimele săptămâni, în Ungaria şi Slovacia, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Prezenţa gândacului smarald, sau sfredelitorul frasinului (Agrilus planipennis), o coleopteră de dimensiuni mici, de culoare verde metalic, a fost detectată în regiunea ungară Beregsurany, lângă graniţa cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Oficiului ungar pentru siguranţa lanţului alimentar (NEBIH) de la începutul lunii iulie, citat joi de AFP.
„A provocat o mortalitate semnificativă a frasinilor în America de Nord şi Europa de Est”
O capcană amplasată în pădurea locală a capturat două exemplare adulte, iar analizele de laborator au confirmat la sfârşitul lunii iunie că este într-adevăr vorba de această insectă, a explicat Oficiul, subliniind că este o specie invazivă, „unul dintre cei mai gravi dăunători ai frasinilor”, care „a provocat o mortalitate semnificativă a frasinilor în America de Nord şi Europa de Est”.
În Slovacia, Institutul central pentru control şi cercetări în agricultură din Bratislava (UKSUP) a anunţat că a detectat pentru prima dată prezenţa insectei la mijlocul lunii iulie, în municipalitatea Streda nad Bodrogom, în estul ţării.
„Optsprezece exemplare adulte au fost capturate într-o capcană cu feromoni”, a declarat UKSUP într-un comunicat, adăugând că a lansat un studiu în cooperare cu Centrul naţional silvic pentru „a stabili cu precizie amploarea răspândirii sale în zona afectată”.
Reuniune de urgență la Bruxelles
Ungaria a inclus oficial apariţia acestei insecte pe teritoriul său pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit al UE de luni de la Bruxelles.
„Suntem conştienţi de gravitatea situaţiei şi facem tot posibilul pentru a preveni ca acest dăunător să se stabilească în Ungaria sau să devină o problemă fitosanitară care afectează întreaga Uniune Europeană"” a declarat ministrul ungar al agriculturii, Szabolcs Bona.