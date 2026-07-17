O insectă care a distrus pădurile de frasin în America de Nord a fost găsită în premieră în UE, lângă România. Ce este gândacul smarald

Gândacul smarald sau sfredelitorul frasinului - Agrilus planipennis. Sursa foto: Getty Images

Un gândac originar din Asia şi care a devastat pădurile de frasin din America de Nord a fost observat pentru prima dată în Uniunea Europeană în ultimele săptămâni, în Ungaria şi Slovacia, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Prezenţa gândacului smarald, sau sfredelitorul frasinului (Agrilus planipennis), o coleopteră de dimensiuni mici, de culoare verde metalic, a fost detectată în regiunea ungară Beregsurany, lângă graniţa cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Oficiului ungar pentru siguranţa lanţului alimentar (NEBIH) de la începutul lunii iulie, citat joi de AFP.

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„A provocat o mortalitate semnificativă a frasinilor în America de Nord şi Europa de Est”

O capcană amplasată în pădurea locală a capturat două exemplare adulte, iar analizele de laborator au confirmat la sfârşitul lunii iunie că este într-adevăr vorba de această insectă, a explicat Oficiul, subliniind că este o specie invazivă, „unul dintre cei mai gravi dăunători ai frasinilor”, care „a provocat o mortalitate semnificativă a frasinilor în America de Nord şi Europa de Est”.

În Slovacia, Institutul central pentru control şi cercetări în agricultură din Bratislava (UKSUP) a anunţat că a detectat pentru prima dată prezenţa insectei la mijlocul lunii iulie, în municipalitatea Streda nad Bodrogom, în estul ţării.

„Optsprezece exemplare adulte au fost capturate într-o capcană cu feromoni”, a declarat UKSUP într-un comunicat, adăugând că a lansat un studiu în cooperare cu Centrul naţional silvic pentru „a stabili cu precizie amploarea răspândirii sale în zona afectată”.

Reuniune de urgență la Bruxelles

Ungaria a inclus oficial apariţia acestei insecte pe teritoriul său pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit al UE de luni de la Bruxelles.

„Suntem conştienţi de gravitatea situaţiei şi facem tot posibilul pentru a preveni ca acest dăunător să se stabilească în Ungaria sau să devină o problemă fitosanitară care afectează întreaga Uniune Europeană"” a declarat ministrul ungar al agriculturii, Szabolcs Bona.