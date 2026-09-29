Cum putem preveni bolile și trăi mai mult. Recomandările experților de la Longevity Expo Forum Fest

Specialiștii prezenți la Longevity Expo Forum Fest au transmis publicului regulile de aur ale prevenției. Sursă Foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest, inițiat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, a atras sute de vizitatori la Biblioteca Națională din București. Cea de-a 4-a ediție a evenimentului, principalul spațiu de dezbatere din România dedicat medicinei viitorului, a cuprins un program intens de prezentări științifice, susținute de experți naționali și internaționali.

Specialiștii de top au dezvăluit cele mai noi soluții și tehnici medicale pentru o viață lungă și sănătoasă, departe de bolile cronice. Experții au explicat cum putem transforma prevenția într-un stil de viață.

Publicul a avut acces gratuit la toate conferințele, aplicațiile practice, dar și la expozițiile de profil din cadrul evenimentului.

Specialiștii prezenți la Longevity Expo Forum Fest au transmis publicului regulile de aur ale prevenției. Experții susțin că ar scădea semnificativ incidența bolilor cu transmitere sexuală dacă tinerii ar conștientiza pericolele cât mai devreme.

„Cred că este foarte ușor să construim un program clar la nivel național, care să aibă ca bază un material realizat cu specialiști. Avem o mulțime de specialiști în domeniul ăsta din țară. Frumos, profesionist, coerent, astfel încât să dăm o informație corectă, sănătoasă”, a subliniat Valentin Pescaru, psiholog, psihoterapeut și sexolog.

„Foarte multă dreptate în ceea ce spune domnul psiholog. O scurtă completare... Începem cu școala, dar trebuie să avem grijă și de acasă, pentru că trebuie implicați și părinții.

Școala începe, școala are o programă, școala are un manual, dar trebuie și o autoritate a părinților să fie prezentă acolo, pentru că altfel putem avea foarte ușor o modificare a căii pe care vrem să-i ducem.

În principiu, informația trebuie să fie corectă și trebuie să fie sprijinită de familie. Această discuție tabu nu trebuie să rămână în casă. Trebuie să fie spusă, comunicată, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem pătrunde în intimitatea familiei”, a completat prof. univ. dr. Sorin Țiplică, medic primar dermato-venerologie, doctor în științe medicale.

Longevitatea se construiește în timp, iar specialiștii ne îndeamnă să facem zilnic pași spre o viață dinamică, frumoasă și mai lungă. Mișcarea, alimentația echilibrată și suplimentele potrivite ne pot ajuta să fim mai sănătoși și să stăm departe de bolile cronice.

„Eu cred că aș spune să adăugăm câte puțin din toate, să nu luăm liftul, să încercăm să urcăm un etaj pe jos, să lăsăm mașina mai departe, în parcare, și să mergem puțin pe jos, să aducem unul, două, trei fructe în fiecare săptămână în plus la masă. Intervenții, pași mici care, la un moment dat, vor face diferența”, a concluzionat Dr. Ioana Berciu, medic specialist Medicină de Laborator, medic rezident Endocrinologie, cofondator Longevity Boost.

Organizată la Biblioteca Națională a României, cea de-a 4-a ediție Longevity Expo Forum Fest a reunit zeci de lideri de top care au dezvăluit soluții revoluționare pentru o viață sănătoasă și lungă.

Cea de-a 5-a ediție Longevity Expo Forum Fest continuă anul următor, în septembrie.