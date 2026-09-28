Cum poate fi încetinit ritmul îmbătrânirii celulare. Rolul terapiilor de longevitate

Înainte de alegerea unei terapii pentru longevitate, analizele și evaluarea individuală sunt importante. Sursă foto: Getty Images

Pe măsură ce speranța de viață crește, medicina longevității caută soluții pentru menținerea cât mai îndelungată a funcțiilor organismului și pentru încetinirea proceselor asociate îmbătrânirii celulare. La Longevity Expo Forum Fest, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, specialiștii au discutat despre regenerarea celulară și despre terapiile care urmăresc susținerea capacității organismului de reînnoire și reparare a țesuturilor.

În cadrul conferinței „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără boală, regenerare celulară”, medicii au vorbit despre terapia celulară, ozonoterapie, optimizarea endocrină și medicina stilului de viață, dar și despre importanța evaluării individuale înaintea unor astfel de terapii.

Metabolismul și circulația, în centrul proceselor de regenerare

Dr. Mihai Băican, medic specializat în ozonoterapie și oxigenoterapie, medicină regenerativă și director medical al SwissMED Clinic, a explicat că intervenția asupra unor mecanisme precum sindromul metabolic și rezistența la insulină poate avea implicații asupra mai multor procese din organism.

„Dacă influențăm sindromul metabolic, dacă scădem rezistența la insulină, dacă îmbunătățim circulația, discutam de oxidul nitric zilele trecute, terapiile pe bază de oxigen au un rol de a stimula producția proprie de oxid nitric și de a ameliora capacitatea endoteliului în a produce și a regla acest lucru și toate mecanismele redox.

Deci, pe cale de consecință, dacă dispar mecanismele care ne conduc la deficit, atunci vom avea și compensări ale valorilor acestor hormoni”, a explicat Dr. Mihai Băican.

„Personalizare, monitorizare, control”

Înainte de alegerea unei terapii pentru longevitate, analizele și evaluarea individuală sunt importante, a subliniat medicul. Scopul este ca intervenția să țină cont de mecanismele care au dus la dezechilibrele identificate.

„Personalizare, monitorizare, control periodic și, în felul ăsta, putem să avem pentru fiecare în parte tabloul cât se poate de fidel. Care au fost mecanismele care ne-au condus acolo și cum reușim să le corectăm”, a completat Dr. Mihai Băican.

Rolul microbiomului în echilibrul organismului

La rândul său, Ana Vișinescu, medic specialist dermatologie, a vorbit despre importanța microbiomului și despre legătura pe care aceasta o are, în opinia sa, cu metabolismul hormonal.

„Dacă noi nu suntem într-un sistem de valori biologice bune, vorbind de microbiom, care a devenit un element foarte important, microbiomul intestinal, dacă acolo nu funcționăm cum trebuie, și partea de hormoni, pentru că în mare parte microbiomul nostru se elimină. Și, ca să dau un exemplu, ar fi estradiolul care, dacă nu este eliminat, se întoarce în organism și avem o hiperproducție de estradiol care duce la diverse forme de cancer care au crescut ca număr la femei acum. Și asta nu mai ține de vârstă.

Adică avem cancer cu hiperproducție de estradiol la vârsta de 70-80 de ani și asta ține de microbiom”, a declarat Ana Vișinescu, medic specialist dermatologie.

Discuțiile de la Longevity Expo Forum Fest au pus astfel accent pe abordarea personalizată a longevității, de la evaluarea stării biologice și monitorizarea parametrilor până la intervenții asupra stilului de viață și a factorilor care pot influența procesele de îmbătrânire.