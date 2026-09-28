Operația pe coloană poate fi evitată în anumite cazuri. Cum funcționează decompresia robotizată

RoboSpine este o tehnologie destinată decompresiei coloanei vertebrale. Foto: Antena 3 CNN

Longevity Expo Forum Fest, eveniment inițiat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, a adus în fața publicului experți români și internaționali care au vorbit despre soluții pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, de la terapii și medicină regenerativă până la prevenție și medicina stilului de viață.

Printre temele abordate s-a numărat și sănătatea coloanei vertebrale și modul în care tehnologiile moderne pot contribui la tratarea unor afecțiuni fără intervenții chirurgicale clasice.

Un exemplu este sistemul RoboSpine, o tehnologie destinată decompresiei coloanei vertebrale. Medicul specialist Diana Șerban, de la Institutul „Ana Aslan”, a explicat în cadrul evenimentului cum funcționează această procedură și în ce situații poate fi utilizată.

„RoboSpine este un aparat, o masă de decompresie robotizată, complet automatizată, destinată tratamentului afecțiunilor coloanei vertebrale. Aceasta oferă siguranță și eficiență sporită datorită sistemului 3D de decompresie și sistemului de siguranță, ceea ce ne oferă siguranță pe toată durata procedurii, atât nouă, cât și pacientului”, a explicat medicul.

Pentru ce afecțiuni poate fi indicată decompresia robotizată

Potrivit medicului, decompresia coloanei vertebrale cu ajutorul RoboSpine poate fi indicată într-o serie de afecțiuni, de la hernii până la stenoze și anumite forme de scolioză.

„Decompresia la nivelul coloanei vertebrale cu ajutorul RoboSpine poate fi indicată în afecțiuni precum herniile de disc, protruzile discale, stenozele de canal spinal, cât și scoliozele cu grad mai mic, dar și în afecțiuni degenerative ale coloanei vertebrale”, a precizat Diana Șerban.

Problemele coloanei vertebrale nu îi afectează doar pe vârstnici. Statul prelungit pe scaun, munca de birou sau orele petrecute la volan pot favoriza apariția unor probleme musculo-scheletale și a unor poziții vicioase.

„Să nu uităm de persoanele tinere care lucrează foarte mult la birou și stau ore în șir pe scaun sau de conducătorii auto care petrec foarte multe ore în trafic. Toate aceste lucruri pot duce la afecțiuni ale coloanei vertebrale, la atitudini vicioase precum scolioze sau cifoze, cât și la contracturi musculare paravertebrale”, a explicat medicul.

Longevitatea nu înseamnă doar mai mulți ani de viață

Discuțiile de la Longevity Expo Forum Fest au pus accent și pe ideea că longevitatea trebuie privită din perspectiva calității vieții, nu doar a numărului de ani.

„Așa cum spunea doamna profesor Ana Aslan, nu este suficient să adăugăm ani vieții, ci trebuie să adăugăm viață anilor, printr-un stil de viață sănătos, printr-o alimentație sănătoasă, prin a face sport și a avea o calitate foarte bună a somnului”, a mai spus Dr. Diana Șerban, medic specialist medicină fizică și de reabilitare la Institutul „Ana Aslan”.

Longevity Expo Forum Fest a reunit specialiști din România și din străinătate și a abordat teme precum terapiile celulare, medicina stilului de viață, sănătatea femeii, adicțiile, chirurgia plastică și terapiile complementare, dar și mecanismele prin care organismul își poate susține capacitatea de regenerare.