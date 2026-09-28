De ce femeia modernă nu are nevoie de 10 produse pentru îngrijirea pielii. Explicațiile Cristinei Bâtlan

Cristina Bâtlan a povestit cum a apărut ideea unui nou model de produse pentru îngrijirea pielii. Foto: Antena 3 CNN

Pe măsură ce speranța de viață crește, prevenția, menținerea sănătății și încetinirea proceselor care afectează organismul devin teme tot mai importante în medicina longevității. La Longevity Expo Forum Fest, eveniment inițiat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, specialiști și experți au discutat despre imunitate, inflamația cronică, auto-vindecare și terapiile complementare.

În cadrul evenimentului a fost abordat și modul în care se schimbă nevoile de îngrijire ale femeii moderne, inclusiv în ceea ce privește produsele de skin care.

Cristina Bâtlan, antreprenoare și cofondatoare CHANAND, a povestit cum a apărut ideea unui nou model de produse pentru îngrijirea pielii și de ce a considerat că există loc pe piață pentru o astfel de abordare.

„Am zis: merită să încerc, dar oare e nevoie de mine în piață? De ce ar mai fi nevoie de încă un produs de skin care? Pentru că sunt atât de multe. Dar, împreună cu chimiștii, unii români sau cei americani, am identificat o nișă în piață și ne-am dat seama că femeia modernă are nevoie de un alt model de skin care”, a explicat Cristina Bâtlan.

Mai multe ingrediente active, într-un număr mai mic de produse

Antreprenoarea spune că diferența față de modelul clasic de îngrijire a pielii este concentrarea mai multor ingrediente active în formule, astfel încât rutina să nu presupună folosirea unui număr foarte mare de produse.

„Ce am făcut diferit de toți ceilalți? Nu spun că e mai bine sau mai rău. Am comprimat foarte multe active în produse, astfel încât să avem un singur tub, puțini excipienți, fără multe materiale de umplutură”, a spus Cristina Bâtlan.

Aceasta a explicat că folosirea unui număr mare de produse poate însemna și utilizarea unei cantități mai mari de excipienți și conservanți.

„Deci, dacă folosim 10 produse în loc de două produse, cu siguranță folosim mulți excipienți, mult conservant, multe tuburi și multe lucruri de care pielea nu are neapărat nevoie sau care chiar nu se potrivesc pielii”, a explicat antreprenoarea.

Noul model de dezvoltare a produselor a fost construit împreună cu echipe de chimiști, farmaciști și medici, în timp ce Cristina Bâtlan s-a ocupat de partea de business și branding.

„Și atunci am schimbat acest model de a crea skin care împreună cu echipele de chimiști, farmaciști, medici pe care le avem. Eu sunt investitorul în acest business, m-am ocupat de branding, de partea de ambalaje. Sunt cu refill. Odată ce cumpărați un produs a doua oară nu mai cumpărați partea exterioară”, a mai spus Cristina Bâtlan.

Discuțiile de la Longevity Expo Forum Fest au pus în prim-plan soluțiile prin care oamenii își pot menține sănătatea și calitatea vieții pe termen lung, de la prevenție și stil de viață până la terapii complementare și noi abordări în îngrijirea organismului.