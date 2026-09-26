„Sunt 100% natural”. Cum reușește un culturist japonez să câștige medalii și la 90 de ani. Ce mănâncă și cum se antrenează

Toshisuke Kanazawa are 90 de ani și a câștigat 19 medalii naționale la culturism FOTO: Getty Images

Toshisuke Kanazawa are 90 de ani și a câștigat 19 medalii naționale la culturism, ultima dintre ele în luna august. Bărbatul spune că nu se oprește aici și este sigur că va mai aduna și alte trofee la colecția lui.

Toshisuke Kanazawa și-a spus povestea pentru The Guardian și chiar de la începurul discuției a făcut o propunere neobișnuită: „Să-mi dau jos tricoul acum?”.

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Și asta a făcut. S-a dezbrat până la brâu, dezvăluind un bust neted și bronzat, cu pectorali și vene reliefate, asemenea unor cabluri, care îi străbat brațele - rezultatul nenumăratelor ore petrecute în sala de sport.

Luna trecută, cu o zi înainte de a câștiga încă o competiție importantă, campionul la culturism și-a sărbătorit cea de-a 90-a aniversare.

Astăzi, în timp ce bea ceai verde la sala de sport pe care o administrează în Hiroshima, ochii lui Kanazawa sclipesc ștrengărește când își amintește victoria în fața altor șapte concurenți la categoria 85+ ani, în cadrul Campionatelor Japoniei de Culturism Masters – al 19-lea său titlu național și, insistă el, nu ultimul.

Născut în prefectura Shimane, pe coasta Mării Japoniei, în 1936, Kanazawa a fost un înotător talentat, care s-a remarcat la proba de 1.500 m liber pe când era elev de liceu. După ce o problemă musculară i-a spulberat visul de a participa la Jocurile Olimpice, Kanazawa și-a propus să devină culturist profesionist.

„Mama era sceptică, dar mă susținea, în timp ce tata era categoric împotrivă – considera că tinerii trebuie să muncească”, spune el. „Le-am spus că vreau să fiu cel mai bun din Japonia, dar că voi avea nevoie de câțiva ani pentru a reuși”.

În următorii cinci ani, a trăit aproape ca un sihastru, antrenându-se câte șase ore pe zi și supraviețuind cu mese simple pregătite de mama lui. Banii pe care îi câștiga ocazional livrând aparate electrice îi cheltuia pe lapte și brânză.

La vârsta de 24 de ani, Kanazawa și-a ținut promisiunea făcută părinților și a câștigat titlul de Mister Japonia, performanță pe care a repetat-o trei ani mai târziu. Avea să câștige multe alte medalii și să participe la competiția Mr Universe din 1967, desfășurată la Montreal, alături de Arnold Schwarzenegger și de câștigătorul competiției, Sergio Oliva. Kanazawa, care s-a clasat pe locul al patrulea la acel concurs, a câștigat de atunci șase titluri mondiale Masters, după ce a împlinit 80 de ani.

Este departe de a fi singurul. Și alți sportivi și aventurieri japonezi continuă să sfideze trecerea timpului.

La 59 de ani, Kazuyoshi Miura este cel mai vârstnic fotbalist profesionist activ din lume, în timp ce înotătoarea Shoko Yonezawa stabilește recorduri mondiale la categoria Masters la vârsta de 91 de ani. Navigatorul Kenichi Horie a anunțat chiar în luna aceasta, de ziua lui, când a împlinit 88 de ani, că va încerca să facă din nou, în primăvara viitoare, o traversare solo și fără oprire a Oceanului Pacific; anul trecut, Shintaro Okuyama a încheiat un maraton omologat în opt ore, 43 de minute și 46 de secunde. Avea 96 de ani.

Kanazawa pune longevitatea lui și capacitatea de a efectua serii de tracțiuni și de prese pentru picioare pe seama unui stil de viață sănătos. Nu a fumat și nu a consumat niciodată alcool și a renunțat la carne și pește cu zeci de ani în urmă. Mesele lui conțin în principal orez brun cu puțin furikake, natto și supă miso, în care sparge câteva ouă crude.

„Obișnuiam să beau șase shake-uri proteice pe zi, dar acum beau trei. Pe măsură ce îmbătrânesc, îmi este mai greu să consum atât de mult lichid”. A fost nevoit să facă și alte compromisuri. Nu mai face genuflexiuni sau împins din culcat și preferă aparatele în locul greutăților libere. „Fac ceea ce este mai bine pentru mine și pentru corpul meu la această vârstă”.

Nu a fost niciodată grav bolnav și spune că cel mai recent control medical a indicat rezultate asociate de obicei cu un bărbat mult mai tânăr. „Recuperarea după antrenamentele cu greutăți durează mai mult decât înainte, așa că mă asigur că mă odihnesc suficient între serii și dorm aproximativ șapte ore pe noapte”, spune Kanazawa, care se antrenează două ore pe zi, șase zile pe săptămână, la sala lui din Hiroshima, aflată aproape de parcul memorial al păcii dedicat victimelor bombardamentului atomic.

„Și sunt 100% natural”, adaugă el, un mod politicos de a preciza că succesul său se datorează exclusiv muncii asidue, nu substanțelor care îmbunătățesc performanța. Apoi zâmbește. „Și nu mi-am pierdut mințile, nu-i așa?”.

Cu două titluri de Mister Japonia la activ, Kanazawa s-a retras din activitate la 35 de ani, pentru a reveni însă la culturismul competițional la vârsta de 50 de ani, ca modalitate de a-și încuraja soția, care suferea de o boală cronică.

„Soția mea m-a susținut întotdeauna, dar era adesea bolnavă”, spune el. „Am văzut cât de mult m-am neglijat după retragere, așa că am vrut să-i arăt că orice este posibil”. Șapte ani mai târziu, s-a clasat pe primul loc la campionatele de culturism Masters. „Atunci am fost în apogeul meu fizic”.

Statutul Japoniei de societate care îmbătrânește rapid generează adesea titluri negative despre depopulare, declin economic și povara pe care creșterea costurilor pentru sănătate și asistență socială o pune asupra generațiilor mai tinere. Aproape 30% dintre cei 123,7 milioane de locuitori ai țării au peste 64 de ani, iar cifrele publicate luna trecută au arătat că numărul persoanelor care au împlinit 100 de ani depășește acum 100.000, aproape 90% dintre acestea fiind femei.

„Japonezii în vârstă fac lucruri incredibile, dar mă tem că prea mulți dintre ei renunță la lucrurile pe care le făceau când erau mai tineri”, spune Kanazawa, care luna aceasta s-a clasat pe locul al patrulea la categoria perechi mixte a Campionatelor Japan Open, alături de Asuka Miyamae, cu 39 de ani mai tânără decât el.

„Este ca atunci când mușchii picioarelor încep să slăbească și pur și simplu lași lucrurile să se întâmple, pentru că ți se pare că este inevitabil. Eu nu am vrut niciodată să fiu așa, motiv pentru care fac ceea ce fac. Vreau să fiu culturist până în ziua în care voi muri”, spune el.