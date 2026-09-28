Cum ne poate ajuta recuperarea medicală personalizată să avem o viață lungă și sănătoasă

Longevity Expo Forum Fest a reunit lideri mondiali și promotori ai longevității. Foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest, evenimentul dedicat medicinei viitorului, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, a reunit, la cea de-a patra ediție, lideri mondiali și promotori ai longevității, care au prezentat cele mai noi soluții și tehnici medicale.

Publicul a avut acces gratuit la aplicațiile practice, la expozițiile de profil, dar și la dialoguri deschise despre longevitate și medicina preventivă.

Longevity Expo Forum Fest a reunit experți de top care ne-au ghidat către cele mai noi terapii revoluționare. Pe lângă prevenție, specialiștii atrag atenția că recuperarea medicală personalizată ne poate ajuta să avem o viață lungă și sănătoasă.

„Pacienții beneficiază de manevre minim invazive sub ghidaj ecografic, în urma unei evaluări minuțioase și ținând cont de particularitățile fiecărui pacient.

Când spun manevre minim invazive, mă refer la infiltrațiile intraarticulare sub ghidaj imagistic, infiltrații care pot fi efectuate fie cu corticosteroizi, fie cu soluții vâscoelastice sau PRP, plasmă îmbogățită în trombocite. De asemenea, aș vrea să menționez și, în cazul pacienților care suferă de spasticitate în urma unui accident vascular cerebral, injectarea cu toxină botulinică, fiind o manevră minim invazivă, realizată sub ghidaj imagistic”, a explicat Dr. Cristina Ghilimei, medic specialist recuperare, Institutul „Ana Aslan”.

Rolul farmacistului în alegerea suplimentelor

Și farmacistul joacă un rol esențial atunci când vrem să facem pași importanți spre longevitate.

„Chiar și un supliment poate să devină o problemă pentru un pacient. În loc să îi aducă un beneficiu real, să îl susțină, ar putea să fie o problemă. Trebuie văzut foarte clar dacă se potrivește pacientului, dacă pot exista interacțiuni cu medicația pe care deja o are pacientul.

Adică sunt anumite discuții ce trebuie să aibă loc între farmacist și pacient, astfel încât pacientul chiar să beneficieze realmente de produsul pe care și-l dorește”, este de părere Andreea Ivan, farmacistă.

Timpul petrecut în natură și longevitatea

Timpul petrecut în aer liber, în natură, are beneficii asupra organismului și ne poate ajuta să ne menținem mai sănătoși și să stăm departe de bolile cronice.

„Am urmărit de când mi-am început activitatea oameni care trăiesc în mijlocul naturii și aici mă refer exclusiv la personalul de teren. Este evidentă diferența dintre cei care lucrează la birou și cei care lucrează în teren.

Am urmărit inclusiv după ce își încheie activitatea, în continuare rămân în același mediu, în același stil de viață și, cu siguranță, au o longevitatea mai mare”, a concluzionat Bogdan Boghian, director comercial Romsilva.