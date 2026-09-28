Temperatura ideală pentru un somn bun. Ce spun experții

Printre cele mai importante elemente ale longevității se numără hidratarea, somnul și alimentația. Foto: Getty Images

Teme de interes major despre cum putem transforma trecerea anilor într-o etapă a vitalității, a clarității mentale și a autonomiei fizice, dar și regulile de aur ale longevității au fost prezentate la Longevity Expo Forum Fest, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine.

Publicul a aflat de la experți care sunt regulile de aur ale longevității și cum pot fi aplicate în viața de zi cu zi. Printre cele mai importante elemente se numără hidratarea, somnul și alimentația, dar și condițiile în care ne odihnim.

„Sunt trei factori și importanța lor este dată de cât de mult putem să trăim dacă nu ținem cont de ei. Apa este pe primul loc, somnul și hrana. Somnul ne ajută enorm pentru că este momentul cel mai puternic în care reușim să ne vindecăm și să ne refacem până la nivel de celulă.

Dar aș menționa și mi se pare foarte important faptul că este și fereastra cea mai mare în care reușim să ne refacem energetic și emoțional. Atunci ne întregim cu totul, iar absența somnului, chiar după 24 de ore, deși noi putem să trăim fără somn între 8 și 11 zile, deja după 24 de ore apar modificări majore în comportamentul nostru și în creierul nostru.

Somnul ar trebui să fie abordat și chiar mai devreme ne-au prezentat colegii saltele și tehnologii care acum ne ajută să menținem o temperatură sănătoasă a corpului pe perioada nopții. Foarte importantă este temperatura în camera în care dormim și aici vorbim de o temperatură între 18 și 21 de grade, ideală pentru o odihnă bună.

Apoi este lumina. Este foarte important să nu avem niciun disruptor, nicio lumină care să ne deranjeze, să fie întuneric total în camera în care dormim.

Este și calitatea aerului și sunt multe tehnologii acum care se ocupă să îmbunătățească aerul din spațiul în care noi ne odihnim. Până și calitatea materialelor care ne ating pielea ne poate influența”, a declarat Roxana Tofan, specialistă în nutriție clinică și terapie integrativă, Yataș Bedding.