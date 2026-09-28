Cum îți poți proteja creierul de Alzheimer. Medicii atrag atenția asupra factorilor de risc

Existența unor tratamente nu este suficientă dacă boala nu este identificată și definită corect. Foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, a pus în prim-plan sănătatea creierului și prevenția bolilor neurodegenerative. În cadrul conferinței „Trăiește mult, gândește clar, apără-ți creierul de Alzheimer”, specialiștii au vorbit despre importanța depistării precoce, noile resurse terapeutice și rolul obiceiurilor de zi cu zi în menținerea funcțiilor cognitive.

Prof. univ. dr. Dafin Mureșanu, președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare, a subliniat progresele făcute în ultimii ani în ceea ce privește tratamentul pacienților aflați în stadii incipiente, dar și problema subdiagnosticării.

„Avem în fața noastră un progres extraordinar în ceea ce privește, în primul rând, șansa pacienților cu patologii incipiente de a fi tratați. Acest lucru ne ajută foarte mult și, bineînțeles, ne pune într-o cu totul altă situație, aflându-ne, de fapt, într-un context al unei patologii care este subdiagnosticată.

Aproape jumătate din pacienții noștri, să spunem potențiali, nu sunt diagnosticați, dacă nu chiar mai mult. În ceea ce privește șansa de a-i trata astăzi, sigur că, așa cum spuneam, ne bucurăm foarte mult de aceste noi resurse terapeutice care sunt schimbătoare de paradigmă. În același timp, e clar că trebuie să ne concentrăm foarte mult pe depistarea precoce”, a explicat Prof. univ. dr. Dafin Mureșanu.

Diagnosticul, primul pas către tratament

Importanța diagnosticului a fost subliniată și de Dr. Vasile Ciurchea, director medical al Spitalului Memorial Băneasa. Potrivit acestuia, existența unor tratamente nu este suficientă dacă boala nu este identificată și definită corect.

„Toată lumea ar trebui să se gândească că are o șansă. Ca să poți să folosești această șansă, trebuie în primul rând să ai un diagnostic. Ca să ai un diagnostic, cineva trebuie să se angajeze să îl pună, să îl definească. Fără un diagnostic de certitudine, niciun tratament nu-și va obține scopul pentru care a fost creat”, a completat Dr. Vasile Ciurchea.

Hipertensiunea, obezitatea și diabetul, factori de risc și pentru Alzheimer

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, crește și incidența afecțiunilor neurocognitive, inclusiv a bolii Alzheimer. Prof. univ. dr. Gabriel Ioan Prada, președintele Societății Române de Geriatrie și medic-șef al Secției de Geriatrie și Gerontologie din cadrul Institutului „Ana Aslan”, a atras atenția asupra rolului stilului de viață și al factorilor de risc vascular.

„Odată cu înaintarea în vârstă, prevalența și incidența acestor afecțiuni neurocognitive, inclusiv a bolii Alzheimer, cresc. Să nu uităm intervenția radicalilor liberi, pentru că ei au un rol important în bolile degenerative.

Stilul de viață este foarte important. Există o serie de factori de risc, numiți tip vascular: hipertensiunea arterială, obezitatea, hipercolesterolemia și diabetul zaharat, care sunt factori de risc vascular, dar ce este interesant e că sunt factori de risc și pentru bolile neurodegenerative, adică pentru boala Alzheimer”, a concluzionat Prof. univ. dr. Gabriel Ioan Prada.

Mesajul transmis în cadrul conferinței a fost că protejarea sănătății creierului trebuie privită pe termen lung, prin prevenție, controlul factorilor de risc și identificarea cât mai devreme a eventualelor modificări cognitive.