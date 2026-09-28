De ce începem să ne pierdem echilibrul pe măsură ce îmbătrânim. Explicațiile unui medic ORL

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, menținerea funcțiilor senzoriale și verificarea lor periodică pot contribui la păstrarea autonomiei. Foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, a pus în prim-plan importanța prevenției medicale și a menținerii sănătății pe măsură ce înaintăm în vârstă. În cadrul conferinței „Simțurile, privite prin lentila sănătății mintale”, specialiștii au discutat despre legătura dintre funcționarea simțurilor, sănătatea mintală și calitatea vieții.

Conf. dr. Bogdan Popescu, medic specialist ORL, a explicat de ce este important ca simțurile să fie stimulate încă din copilărie și, ulterior, antrenate și verificate pe tot parcursul vieții.

„Majoritatea absolută a corelațiilor și legăturilor neuronale pentru un adult se formează în perioada 2-5 ani. În perioada 2-5 ani, aceste legături se formează pentru că trebuie să fie stimulate și se stimulează în două moduri mari.

Unul dintre ele este să lăsăm copilul să se joace, să se urce pe o bancă, să se suie într-un copac, bineînțeles, într-un cadru cât mai în siguranță și sub supraveghere. Dar de ce este important să facă copiii lucrurile pe care noi le făceam? Faptul că ai nevoie de o coordonare ochi-mână și deja sunt două simțuri, văzul și simțul echilibrului, că te urci să culegi tei și simți un miros, pui mâna pe scoarța copacului, vezi despre ce e vorba, există această corelare între simțuri și se antrenează”, a explicat medicul.

Simțurile trebuie antrenate și la vârsta adultă

Potrivit specialistului, stimularea simțurilor nu este importantă doar în copilărie. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, menținerea funcțiilor senzoriale și verificarea lor periodică pot contribui la păstrarea autonomiei și a capacității de mișcare.

„Ceea ce trebuie să facem este să ne păstrăm simțurile antrenate. Deci, chiar dacă poate nu este important pentru mulți, trebuie să ne antrenăm nu doar văzul și să-l protejăm, nu doar mirosul și să-l protejăm. Ceea ce multă lume nu face, nu își antrenează și nu își păstrează, de exemplu, simțul echilibrului”, a spus Conf. dr. Bogdan Popescu.

Medicul atrage atenția că problemele de echilibru pot avea consecințe importante la persoanele vârstnice, mai ales atunci când se asociază cu scăderea forței musculare și cu afectarea mobilității.

„Sunt foarte multe persoane în vârstă care suferă din acest motiv și este un lucru rău din punctul acesta de vedere, pentru că îți pierzi capacitatea motrică, nu mai ai aceeași forță musculară, nu mai ai aceeași evoluție a articulațiilor. Deci simțurile trebuie antrenate și trebuie verificate, păstrate în parametri cât mai buni”, a explicat specialistul.

Prevenția poate evita situațiile care ajung urgențe

Verificarea periodică a auzului, vederii și echilibrului este, în opinia medicului, parte importantă a prevenției. El recomandă ca oamenii să se adreseze medicilor înainte ca problemele să ajungă să le afecteze semnificativ viața de zi cu zi.

„De asta e important să mergem la un oftalmolog, să mergem la un ORL-ist, să mergem la un medic neurolog, să avem o informare corectă, deoarece toate trebuie prevenite. Nu trebuie să ajungem să tratăm în urgență ceva, nu trebuie să ajungem să nu mai vedem sau să nu mai auzim, sau să avem un sindrom vertiginos, să ne ia amețeala și să cădem pe stradă. Prevenția este cea care trebuie făcută și este cea mai importantă”, a mai spus Conf. dr. Bogdan Popescu.

Chiar și atunci când o parte dintre simțuri sunt afectate, intervenția și adaptarea rămân importante pentru menținerea calității vieții și a sănătății mintale.

„Dar chiar dacă ajungem în punctul în care să pierdem parte din simțuri, nu vorbesc de pierderea completă, trebuie să ne ocupăm de ele, pentru că ne păstrează sănătatea mintală și ne prelungește viața”, a concluzionat medicul.