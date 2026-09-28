Grăsimea abdominală poate ascunde probleme metabolice. „Sindromul metabolic predispune femeia la tot felul de alte patologii”

Medicii au explicat legătura dintre obezitate, sindromul metabolic, fertilitate și modificările care apar odată cu înaintarea în vârstă. Foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, a adus în discuție una dintre temele importante pentru sănătatea femeii: greutatea corporală și efectele acesteia în diferite etape ale vieții, de la fertilitate până la menopauză.

În cadrul conferinței medicii au explicat legătura dintre obezitate, sindromul metabolic, fertilitate și modificările care apar odată cu înaintarea în vârstă.

Grăsimea abdominală și sindromul metabolic

Grăsimea acumulată în jurul abdomenului poate fi asociată cu apariția sindromului metabolic, iar acesta poate favoriza, la rândul său, mai multe probleme de sănătate.

„Sindromul metabolic predispune femeia la tot felul de alte patologii. Adică vorbim de o scădere a masei musculare, vorbim de acea densitate osoasă care scade odată cu apariția menopauzei, vorbim de apariția hipertensiunii și, de ce nu, rezistența la insulină și apariția diabetului zaharat de tip 2.

Așadar, sunt foarte multe aspecte și foarte multe modificări pe parcursul vieții unei femei care predispun, într-adevăr, la apariția obezității. Și este foarte dificil să găsim o cale astfel încât să le putem ajuta să își mențină masa musculară și o viață cât mai activă și mai echilibrată”, a explicat Dr. Ruxandra Marian, medic specialist chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgie bariatrică, Grupul Medical Nord.

Obezitatea poate influența fertilitatea

Greutatea corporală este importantă și în perioada în care femeile încearcă să obțină o sarcină. Dr. Cătălin Haiduc, medic primar obstetrică-ginecologie, a vorbit despre datele unui studiu privind legătura dintre scăderea în greutate și șansele de a obține o sarcină.

„Un studiu recent arată că la femeile care sunt peste greutatea corporală obișnuită, o scădere cu 10% a greutății corporale crește cu 30% șansa de a obține o sarcină în următorul an.

Aș extinde puțin și aș spune că este un inamic în ceea ce privește obținerea unei sarcini și obezitatea masculină, pentru că, de asemenea, fertilitatea masculină este scăzută în cazul bărbaților supraponderali”, a subliniat Dr. Cătălin Haiduc, medic primar obstetrică-ginecologie, Grupul Medical Nord.

De ce ajung bărbații mai târziu la endocrinolog

Specialiștii atrag atenția că problemele metabolice și hormonale nu le afectează doar pe femei. Aceștia au subliniat și importanța controalelor medicale în cazul bărbaților, mai ales în contextul în care aceștia ajung uneori la medic într-un stadiu mai avansat al problemelor.

Întrebată dacă și bărbații ar trebui să meargă mai des la endocrinolog, Dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgie endocrină, a explicat:

„În primul rând, la mine, ca și chirurg endocrin, ajung pacienții după ce au trecut prin furcile caudine ale endocrinologilor. Cam 25% dintre pacienții care ajung să aibă indicație operatorie sunt bărbați, deci este un număr important. Ce este de reținut este că, de obicei, bărbații ajung mai târziu, în stadii mai grave”, a explicat Dr. Roxana Boanță.

Discuțiile de la Longevity Expo Forum Fest au evidențiat astfel importanța prevenției și a monitorizării stării de sănătate în diferite etape ale vieții, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.