De ce tot mai mulți tineri vor să arate ca oamenii din online: ”Își iau repere într-un mod haotic”

Medicii se confruntă cu tot mai multe solicitări influențate de imaginile și trendurile din mediul online. Foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, a adus în prim-plan tema „La granița dintre medicină, estetică și echilibru. Arta de a îmbătrâni frumos”. În cadrul prezentărilor, specialiștii au vorbit despre modul în care procedurile moderne de chirurgie plastică pot susține armonia trăsăturilor și un aspect natural, fără ca pacientul să-și piardă propria identitate.

Unul dintre subiectele abordate a fost reprezentat de solicitările tot mai influențate de imaginile și trendurile din mediul online, în special în rândul generației tinere.

„Tinerii își iau repere din online într-un mod haotic”

Dr. Omar Wahba, medic specialist în chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, supraspecializat în chirurgie facială și volumetrie și fondator Natural Aesthetics, spune că nu toate solicitările venite din partea tinerilor sunt justificate.

„Unele dintre ele nu sunt justificate. Asta și din cauza faptului că tinerii sunt bombardați de foarte multă informație. Ei acum își iau, din păcate, repere din online într-un mod haotic și atunci automat fiecare persoană influentă din mediul online va avea un impact asupra publicului și atunci publicul acela va avea tendința să urmeze sfaturile acestor trenduri care se creează cumva”, a explicat medicul.

Influența imaginilor din mediul online se vede inclusiv în cabinet, unde pacienții pot veni cu așteptări foarte precise în privința rezultatului pe care îl doresc.

„Să se vadă pe sine, nu să vadă altă persoană”

Întrebat dacă întâlnește solicitări de tipul „aș vrea să arăt ca persoana din această fotografie”, Dr. Omar Wahba a explicat că obiectivul său este diferit: pacientul să rămână el însuși după intervenție.

„Da. Target-ul meu mereu a fost să îmi provoc pacientul să se îndrăgostească de sine. Adică, în momentul în care se admiră în oglindă, să se vadă pe sine, nu să vadă altă persoană sau să vrea să devină altcineva decât este sau să nu i se brutalizeze atât de mult estetica încât să arate total diferit.

În primul rând, acesta ar fi un impact psihologic major pe care eu îl respect foarte mult în momentul în care evaluez un pacient. Și în momentul în care te joci pe un astfel de plan și nu ții cont de treaba asta, dincolo de o procedură, să zicem, de la care te bucuri că ai încasat, lași în societate un om care mereu va fi nemulțumit de felul în care arată”, a explicat medicul.

Pentru chirurgul plastician, evaluarea pacientului nu se poate rezuma, astfel, la procedura pe care acesta o solicită. Contează și motivul pentru care își dorește schimbarea, precum și așteptările pe care le are în raport cu propria imagine.

„Nu pot să salvez pe toată lumea”

Dr. Omar Wahba a vorbit și despre una dintre cele mai dificile lecții din cariera sa: aceea că nu poți convinge întotdeauna un pacient că o anumită intervenție este cea mai bună alegere pentru el.

„Lecția cea mai dură pe care a trebuit să o învăț a fost că nu pot să salvez pe toată lumea. Știu că sună pompos, dar dacă nu am ajuns să-mi validez cumva punctul de vedere, împreună cu pacientul respectiv, îl îndrum către o altă opinie.

Nu-i zic direct încotro s-o apuce, dar cu siguranță va putea să solicite și o altă opinie sau, din păcate, din punctul meu de vedere, să găsească persoana care să-i dea apă la moară, fără să-și mai pună neapărat alte probleme. La cerere multă e și ofertă multă”, a concluzionat Dr. Omar Wahba.

Discuția de la Longevity Expo Forum Fest a pus astfel în balanță dorința de schimbare și necesitatea păstrării unei imagini care să rămână în acord cu identitatea pacientului. Într-un domeniu în care tendințele se schimbă rapid, iar imaginile din online pot deveni repere pentru cei care își doresc o transformare, echilibrul dintre procedură, așteptări și naturalețe rămâne una dintre temele importante ale medicinei estetice.