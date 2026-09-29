„În următoarele două decenii vom vindeca îmbătrânirea”. Viziunea lui José Luis Cordeiro despre viitorul medicinei

José Luis Cordeiro susține că biotehnologia și inteligența artificială ar putea schimba radical felul în care îmbătrânim. Foto: Senatul Științific Dan Voiculescu

Cum putem trăi mai mult, dar mai ales mai mult timp sănătoși, a fost întrebarea aflată în centrul Congresului Internațional de Longevitate, organizat la București de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Printre invitați, José Luis Cordeiro, autor și vicepreședinte al organizației internaționale HumanityPlus, susține că biotehnologia și inteligența artificială ar putea schimba radical felul în care îmbătrânim. Viziunea sa este prezentată și în cartea lansată în premieră și în limba română, „Viața înfruntă moartea. Secretele longevității”.

Ar putea îmbătrânirea să devină într-o zi un proces pe care medicina să îl poată controla? Este întrebarea de la care pornesc José Luis Cordeiro și David Wood în noul volum.

Ediția tradusă și publicată în România de Editura Niculescu a fost lansată în cadrul Congresului Internațional de Longevitate de la București. Cartea aduce în atenția publicului direcții de cercetare care ar putea transforma medicina: regenerarea țesuturilor, terapiile genice, utilizarea celulelor stem și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Autorii explorează posibilitatea ca aceste tehnologii să permită în viitor intervenția asupra mecanismelor îmbătrânirii.

„Mai ales după ce am ieșit din epidemia de Covid, care a fost o boală oribilă, am văzut că principalul risc era vârsta. Bătrânețea era factorul principal de risc. Dar nu e vorba doar despre Covid, ci despre toate bolile cronice, unde factorul principal de risc este vârsta.

Dacă ne uităm la gripă, atacul de cord, demența, cel mai mare risc este bătrânețea. Problema nu este cancerul, nu e Alzheimer, este vârsta ta biologică”, susține el.

”Considerăm îmbătrânirea drept o boală vindecabilă”

Inginer și vicepreședinte al organizației Humanity Plus, José Luis Cordeiro este unul dintre promotorii acestei perspective. El susține că progresele tehnologice ar putea face îmbătrânirea tratabilă în următoarele decenii.

„Acum avem Inteligența Artificială și în curând vom vindeca îmbătrânirea. În următoarele două decenii vom vindeca îmbătrânirea, care este scopul umanității, iar acum considerăm îmbătrânirea drept o boală vindecabilă.

Acum 5.000 de ani, prima carte scrisă de oameni, Epopeea lui Ghilgameș, era despre nemurire. Prima carte scrisă de oameni era despre nemurire. A doua, Cartea Morților, era tot despre nemurire, în Egipt”, a continuat el.

Pentru public, miza discuției este cât se poate de concretă: păstrarea sănătății, a memoriei și a autonomiei pentru cât mai mult timp. Extinderea perioadei de viață trăită în stare bună de sănătate a fost și una dintre temele centrale ale congresului organizat pentru al doilea an consecutiv de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.