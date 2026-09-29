Secretul unei vieți lungi și sănătoase. Ce spun experții despre prevenție, suplimente și îngrijirea organismului

Experții internaționali și naționali au explicat cum putem transforma prevenția într-un stil de viață. Foto: Getty Images

Cea de-a 4-a ediție Longevity Expo Forum Fest a atras sute de participanți. Evenimentul a fost inițiat de Antena 3 CNN și a reunit experți internaționali care au împărtășit publicului în ce constă arta de a îmbătrâni frumos, care este rolul terapiilor complementare în autovindecare, precum și alte soluții și tehnici revoluționare care să ne țină departe de bolile cronice.

Publicul a avut acces gratuit la toate conferințele, aplicațiile practice și expozițiile de profil din cadrul acestui eveniment.

Experții internaționali și naționali prezenți la Longevity Expo Forum Fest au explicat cum putem transforma prevenția într-un stil de viață și cum putem combate afecțiunile care pot afecta sănătatea pe termen lung.

„În opinia mea, rolul major îl are familia, aparținătorii, pentru că ei sunt cei care observă prima dată comportamentul diferit față de ceea ce se petrecea cu ceva timp în urmă.

Pacientul poate chiar și să disimuleze simptomele, dintr-un sentiment de jenă, nici nu mai contează de ce, dar familia este imposibil să nu observe un comportament schimbat dacă într-adevăr îl iubește pe cel care poate să aibă un debut al acestei boli”, a explicat Dr. Vasile Ciurchea, director medical Spitalul Memorial Băneasa.

Suplimentele alimentare pot prelungi perioada de viață activă, dar este important să cerem înainte ajutorul unui specialist care să ne ghideze către produsele de care avem nevoie.

„Suplimentele joacă un rol foarte important, dar etica mea medicală mă obligă să spun și faptul că suplimentarea este necesară atunci când există o carență de nutriție și întotdeauna se ia în considerare activitatea fizică, vârsta, precum și anumite tratamente asociate.

Bineînțeles că este mult mai eficient să iei un supliment care conține o formă concentrată dintr-un anumit compus decât să îl iei pur și simplu din alimentație”, este de părere Oana Talpoș, medic specialist în medicină fizică și reabilitare, vicepreședinte COSMO PHARM.

Îngrijirea pielii și a părului nu este doar o problemă de estetică, ci un pilon fundamental pentru o viață lungă și sănătoasă, avertizează medicii specialiști. Aceștia au identificat principalii factori de risc, dar și obiceiurile esențiale care pot aduce beneficii majore asupra sănătății dermatologice și capilare. Potrivit experților, o rutină corectă de protecție, corelată cu un stil de viață echilibrat, acționează ca o barieră defensivă a întregului organism în fața îmbătrânirii premature.

„Cred că putem să ne gândim la colagen, care este o componentă structurală a pielii. Putem să ne gândim la antioxidanți și aici aș lua în calcul vitamina C, zincul. De asemenea, acidul hialuronic este foarte important pentru că susține hidratarea țesuturilor și poate Omega 3, vitamina D3, nu neapărat pentru piele, ci pentru a susține efectiv sănătatea întregului organism”, a concluzionat Andreea Ivan, farmacist și Brand Manager al gamei Naturalis din portofoliul Catena.

Organizată la Biblioteca Națională a României, cea de-a 4-a ediție Longevity Expo Forum Fest a reunit zeci de lideri de top care ne-au dezvăluit soluții revoluționare pentru o viață sănătoasă și lungă.

Cea de-a 5-a ediție Longevity Expo Forum Fest continuă anul următor, în septembrie.