Goana după zâmbetul perfect ne poate afecta sănătatea. Ce spun medicii despre estetica dentară

Medicii atrag atenția că, în goana după imaginea perfectă, ne putem distruge, de fapt, sănătatea. Foto: Getty Images

Într-un spațiu al esteticii în continuă evoluție apare o dilemă esențială: în ce măsură aspectul nostru rămâne rezultatul exclusiv al moștenirii genetice și unde începe rolul intervențiilor conștiente.

Conferința „Frumusețe naturală sau frumusețe dobândită, estetica stării de bine”, din cadrul Longevity Expo Forum Fest, deschide o dezbatere despre modul în care procedurile actuale pot completa armonia personală. Medicii atrag atenția că, în goana după imaginea perfectă, ne putem distruge, de fapt, sănătatea. Când încercăm să corectăm ceea ce nu are nevoie să fie corectat, riscăm să pierdem tocmai ceea ce este natural și funcțional.

Medicul Jona Yousif a explicat, în cadrul Longevity Expo Forum Fest, cât de importantă este relația dintre medic și pacient și cum putem cădea în capcana unor trenduri de frumusețe care, duse la extrem, ne pot pune sănătatea în pericol.

„Tratamentele de păr, terapia laser, mezoterapia, toate lucrurile astea sunt adevărate și, cu cât le faci mai devreme, cu cât începi să faci tratamente în scop preventiv, chiar te ajută. Deci, eu, ca bărbat, am făcut. Adică nu sunt doar tratamente pentru sexul feminin. Nu contează dacă ești bărbat sau femeie, frumusețea nu ține cont, trebuie să fie totul într-o măsură cât mai corectă.

Și aici trebuie mereu să existe o relație foarte bună între medic și pacient. Și, din momentul în care eu sunt și în calitate de medic, înțeleg și ce își doresc pacienții. Și atunci când mă duc la un dermatolog, de exemplu, și vorbesc, încerc să-l ascult și încerc să nu depășesc limita. Odată ce depășim limitele, atunci deja intrăm în alte sfere”, a explicat medicul stomatolog Jona Yousif.

Care sunt cele mai cerute intervenții stomatologice în România

„Depinde de categoria de pacienți, adică de vârsta pacienților. Dacă vorbim de vârsta de 50-55 de ani, să zicem că 60-65% dintre pacienți ajung la reabilitare orală completă pe implanturi. Adică, din păcate, nu mai putem să salvăm niciun dinte. Punem 4, 6, 8 sau 10 implanturi, în funcție de fiecare caz în parte, în funcție de musculatura pacientului, în funcție de sexul pacientului. Vorbim de oameni care n-au avut grijă de sănătatea lor.

Apoi, avem categoria modernă, 20-30 de ani, care caută trendul de white smile, adică un zâmbet foarte alb, cu orice preț. Aici trebuie să avem grijă, pentru că fix generația de 20-30 de ani este cea mai vulnerabilă și sunt pacienți care nu citesc suficient și pur și simplu pot să ajungă la niște probleme de sănătate foarte mari din cauza dinților albi.

Dinții albi nu înseamnă o dantură sănătoasă, asta trebuie să subliniem foarte bine. Un zâmbet sănătos înseamnă un zâmbet funcțional, în prima fază, și nu înseamnă dinți drepți, aliniați, în sensul că dinții nu au nicio morfologie, nu au nicio textură, ci doar unghiuri drepte, laterale, nimic anatomic. Ceea ce înseamnă că noi nu putem să avem o funcționalitate corectă.

De acolo pleacă bolile parodontale și intrăm într-o sferă în care, cu mâna noastră, ne-am distrus natura. Deci trebuie să avem foarte multă grijă, mai ales că trendul în zilele noastre este de perfecțiune și, ca să încheiem, nu există perfecțiune”, a continuat el.