Cum arată prima „țară” din lume condusă de inteligență artificială. Fondatorul ei spune că mii de oameni vor să devină cetățeni

6 minute de citit Publicat la 11:36 16 Mai 2026 Modificat la 11:37 16 Mai 2026

În urmă cu un an, fondatorul tech Dan Thomson susținea că a fondat o țară condusă de inteligență artificială pe o insulă în provincia Palawan din Filipine. FOTO: Getty Images

În urmă cu un an, fondatorul tech Dan Thomson susținea că a fondat o țară condusă de inteligență artificială pe o insulă tropicală din Asia. Acum spune că mii de oameni și-au arătat deja interesul să devină cetățeni ai acestui stat-experiment, dar recunoaște că nu este sigur cum se va termina proiectul, scrie CNN.

Dan Thomson afirmă că a cumpărat, în 2025, o insulă în provincia Palawan din Filipine, o zonă cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase. A numit-o Sensay Island, după compania sa de inteligență artificială, și a declarat-o micronațiune. Apoi a creat un consiliu format din boți AI inspirați de lideri și personalități istorice, printre care Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marcus Aurelius, Nelson Mandela, Sun Tzu, Leonardo da Vinci, Alexander Hamilton, Mahatma Gandhi.

Întrebarea este: ce ar putea merge prost?

„Dacă începe să cumpere arme și să atace insulele vecine, ar fi o situație gravă”, a spus Thomson pentru CNN Travel. A adăugat însă că un astfel de scenariu este „extrem de puțin probabil”.

Sensay Island nu are recunoaștere internațională ca stat, iar capacitatea sa de a funcționa ca un guvern real este încă neclară. Totuși, proiectul atrage atenția și ridică întrebări despre rolul inteligenței artificiale în politică și administrație.

Micronațiunile nu sunt o idee nouă. De-a lungul timpului, au existat mai multe teritorii autoproclamate ca state, unele create ca proiecte excentrice sau turistice. Printre cele mai cunoscute se află Principatul Sealand, fondat în 1967 pe o fostă platformă militară din largul coastelor Angliei, sau Republica Užupis din Vilnius, Lituania.

În trecut, astfel de proiecte erau motivate mai ales de dorința de libertate, de experiment sau de curiozitate. În ultimii ani, însă, ideea a atras și antreprenori din tehnologie și investitori în criptomonede, care văd în micronațiuni un spațiu unde își pot testa ideile.

Sensay Island este, deocamdată, departe de imaginea unei țări funcționale. Potrivit unei consiliere de comunicare a proiectului, singurul locuitor permanent al insulei este „un tip pe nume Mike”, care are grijă de proprietate.

Dan Thomson speră însă ca insula să devină, în timp, o destinație pentru turiștii care vizitează Palawan, mai ales pentru cei interesați de scufundări și excursii între insule. El spune că ar putea exista și câțiva rezidenți permanenți.

Thomson susține că are un contract de închiriere și drepturi de dezvoltare pentru insulă, dar nu a oferit documente care să confirme acest lucru.

„Avem spațiu pentru aproximativ 30 de vile. Nu este o insulă uriașă, dar nici nu este ceva nesemnificativ”, a spus el. „Cred că vor veni mai ales vizitatori de pe insulele din jurul Coron, în Filipine.”

Autoritățile din Palawan nu au răspuns solicitării CNN de a comenta proiectul și ideea unei noi forme de guvernare pe insula aproape nelocuită.

Deși unii experți în inteligență artificială privesc proiectul cu scepticism, interesul public pare să fie mare

Thomson spune că aproximativ 12.000 de oameni s-au înscris deja pentru a deveni rezidenți. Unii dintre cei care au aflat despre proiect au început chiar să ajute la organizarea lui. Printre ei se află Piotr Pietruszewski-Gil, care încercase anterior să își creeze propria micronațiune.

„În iulie 2025, lucram la propria mea micronațiune și creasem câteva modele AI inspirate de personaje istorice, de exemplu Cicero din Roma Antică”, a spus el. „Atunci am descoperit Sensay Island și i-am spus unui prieten: omul acesta a făcut ceva mult mai sofisticat decât noi.”

Acum, Pietruszewski-Gil se descrie drept manager de proiect. Una dintre sarcinile sale este să analizeze cererile celor care vor să devină rezidenți. El spune că unii aplicanți sunt doar curioși, alții sunt interesați de tehnologie, iar alții sunt dezamăgiți de politicienii reali.

„Sunt sătui de corupție și de promisiuni care nu sunt respectate”, a spus el.

Thomson crede că tocmai această lipsă de încredere în guvernele actuale face proiectul atractiv. În opinia sa, un guvern AI ar putea lua decizii fără lobby, fără interese personale și fără dorința de câștig politic.

Potrivit site-ului Sensay, oamenii vor putea aplica pentru statutul de „e-rezident”. Programul oficial de rezidență ar urma să înceapă în 2027, dar Thomson speră să lanseze primele teste cu e-rezidenți încă din această vară.

Sistemul ar urma să funcționeze astfel: rezidenții propun idei, iar consiliul AI le analizează

Fiecare personaj AI își prezintă argumentele, le evaluează pe ale celorlalți și apoi votează. După aceea, oamenii trebuie să pună în practică decizia luată de inteligența artificială.

Thomson recunoaște că aici apare una dintre cele mai mari dificultăți, pentru că este greu să găsești oameni dispuși să urmeze exact deciziile unui guvern AI. Totuși, el crede că, în viitor, inteligența artificială va putea face tot mai multe lucruri singură.

„În teorie, AI va putea avea propriile portofele crypto și carduri bancare. Va putea plăti servicii, angaja contractori și găsi oameni care să facă munca de care are nevoie”, a spus el.

Proiectul nu este prezentat ca o glumă. Thomson crede că, pe viitor, chiar și guvernele recunoscute oficial ar putea adopta sisteme asemănătoare. Totuși, el admite că nu vrea ca experimentul să scape de sub control. „Sper să nu devină ca un joc de Risk, în care ajunge să domine și să cucerească”, a spus el.

Încrederea lui Thomson în AI este evidentă. El are deja propriul chatbot, numit „Dan Bot”, care a fost prezent în timpul interviului cu CNN. Rolul acestuia este să adune informații despre Thomson, pentru a crea „o copie” a sa care să existe și după moartea lui. „Tot ce ascultă intră în procesul de antrenare. Mă ajută cu agenda, emailurile și răspunde uneori în locul meu”, a spus Thomson.

Pentru personajele istorice din consiliul Sensay, echipa folosește documente, scrieri și informații publice. Thomson spune că este mai ușor să creezi un model AI inspirat de Winston Churchill decât unul inspirat de el însuși, pentru că despre Churchill există mult mai multe date.

El susține că aceste personaje AI nu vor copia toate defectele sau conflictele personale ale figurilor istorice reale. De exemplu, AI Churchill nu va avea disprețul față de Gandhi pentru care fostul premier britanic era cunoscut.

Totuși, AI Churchill a admis că inteligența artificială nu poate guverna exact ca un om. „AI nu are scânteia umană”, a spus acesta, explicând că nu are experiența reală a bucuriei, suferinței sau demnității umane. Cu toate acestea, modelul AI a spus că ar putea guverna „diferit” și poate chiar eficient, alături de oameni.

Criticii nu sunt convinși. Alondra Nelson, cercetător la Institutul pentru Etica Inteligenței Artificiale al Universității Oxford, consideră ideea foarte problematică. „Cred că este o afirmație absolut ridicolă”, a spus ea, referindu-se la ideea că un guvern AI ar putea evita greșelile oamenilor.

Nelson a atras atenția că AI produce deja probleme în lumea reală, de la conținut periculos până la situații în care oamenii vulnerabili sunt afectați de interacțiunea cu aceste tehnologii.

Ea a contestat și ideea că Sensay Island ar putea fi democratică. În opinia sa, este contradictoriu ca un proiect controlat de o singură companie și de un singur fondator să pretindă că va crea o formă mai democratică de guvernare.

Thomson respinge această critică. El spune că, potrivit constituției Sensay, rezidenții vor putea propune înlocuirea oricărui membru al consiliului AI cu o altă personalitate. Propunerea ar urma să fie votată, iar noul personaj ar fi apoi creat și introdus în guvern. El spune că nu vrea să impună limite stricte asupra persoanelor istorice care ar putea fi propuse pentru guvernare. „Pentru mine, acesta este experimentul social. Dacă ajungem să avem un guvern condus de Stalin, Mussolini, Hitler și Genghis Han, atunci acesta este experimentul și așa se va desfășura”, a spus Thomson.

El susține că inteligența artificială nu este mai rea decât oamenii care o creează și o antrenează. Totuși, recunoaște că tocmai intervenția oamenilor ar putea deveni cea mai mare problemă. „Cel mai mare risc este ca cineva să propună lideri duri, puternici și cuceritori, un personaj de tip Caesar care să vrea mai mult teritoriu”, a spus Thomson. „Sincer, nu știu ce se va întâmpla. Sunt fascinat să aflu.”