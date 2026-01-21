Cum își crește o femeie copiii în orașul în care temperaturile ajung la - 64 de grade. „Iau bebelușul cu mine când ies cu mașina”

Sardana, o mamă de 32 de ani cu trei copii, locuiește în orașul siberian Iakuțk, cel mai rece oraș de pe Pământ FOTO: captură video YouTube/ Kiun B

O femeie care își crește cei trei copii în cel mai rece oraș din lume a oferit o perspectivă asupra vieții sale de zi cu zi. De la topirea gheții pentru apă de băut și spălat, până la acoperirea fiecărui centimetru al nou-născutului doar pentru a merge până la mașină, această mamă se confruntă cu multe provocări zilnice.

Sardana, o mamă de 32 de ani cu trei copii, locuiește în orașul siberian Iakuțk, cel mai rece oraș de pe Pământ, unde temperaturile pot coborî până la -64°C.

Într-un documentar de pe YouTube de pe canalul Kiun B, tânăra mamă a luat o echipă de filmare cu ea, arătând cum decurge o zi din viața ei.

Sardana are împreună cu soțul ei, Igor, un fiu, Maxim, de 12 ani, și o fiică, Vika, de șapte ani. În familie a intrat recent și o fetiță, Arina, care avea doar o lună și jumătate în momentul filmărilor, în urmă cu o lună.

În timp ce soțul și copiii mai mari se pregăteau să plece de acasă pentru activitățile zilnice, Sardana își făcea rutina de stretching de dimineață împreună cu nou-născutul ei, un pas esențial pentru a-și mențină căldura pe timpul iernii.

Clima aspră înseamnă că nou-născuții nu pot fi scoși la plimbare afară timp de aproape șapte luni.

Din fericire, în interiorul casei familiei este menținută constant temperatura de 25 de grade Celsius, care implică o cheltuială costisitoare, dar necesară.

Totuși, folosirea continuă a încălzirii usucă pielea, ceea ce înseamnă că Sardana trebuie să hidrateze constant tenul delicat al micuței Arina. După ce Igor și copiii pleacă, Sardana își alăptează bebelușul, o practică ce continuă în Iakuțk până când copilul are doi sau trei ani.

De asemenea, este tradiție ca mamele care alăptează să mănânce o tocană tradițională iakuțiană de vită, un fel de mâncare caldă și consistentă care le ajută să rămână puternice în frigul extrem.

În timp ce Arina doarme, Sardana își face treburile zilnice, care includ colectarea blocurilor de gheață pentru a fi topite și folosite ca apă potabilă, precum și scoaterea cărnii și fructelor de pădure din „congelatorul exterior” al familiei.

De asemenea, își întinde rufele afară la uscat, o practică obișnuită în zonă, despre care se crede că distruge bacteriile.

Apoi vine momentul ca Sardana să o ia pe Vika de la școală, o sarcină mult mai dificilă având-o pe micuța Arina cu ea.

„Îngrijirea unui nou-născut iarna are propriile dificultăți. Nu am pe nimeni care să stea cu bebelușul, așa că trebuie să o iau cu mine atunci când ies cu mașina”, a explicat femeia.

„Desigur, acest lucru poate fi periculos din cauza diferenței mari de temperatură dintre interior și exterior, iar bebelușul poate răci ușor. Dar nu prea am altă opțiune.”

Diferența de temperatură dintre interior și exterior este adesea de peste 80 de grade Celsius.

De asemenea, este tradiție ca nou-născuții să nu fie văzuți de nimeni din afara gospodăriei în primele 40 de zile de viață, o practică despre care se crede că îi protejează. Deși micuța Arina a depășit acum această perioadă, este în continuare vital ca ea să fie complet acoperită atunci când iese din casă.

Sardana îmbracă bebelușul în mai multe straturi groase, apoi o acoperă complet, astfel încât niciun centimetru de piele să nu fie expus aerului înghețat.

Apoi fac scurta plimbare până la mașina preîncălzită, care este dotată cu folie pentru geamuri, încălzitoare electrice și izolație sub capotă pentru a preveni înghețarea completă.

După ce o iau pe Vika, urmează o oprire la magazinul alimentar, precum și o vizită la clinică pentru controlul Arinei la o lună.

Medicii din oraș vizitează bebelușii la domiciliu în fiecare săptămână, în prima lună, deoarece este prea periculos pentru ei să iasă din casă în condiții meteorologice atât de dure.

La finalul zilei, familia se bucură de o masă tradițională, după care Sardana topește din nou gheață, încălzește apa și o folosește pentru a-și îmbăia bebelușul înainte de culcare.