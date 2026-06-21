De ce este bine să arunci o sticlă de apă sub pat când ajungi la hotel

Gestul poate fi util mai ales persoanelor care călătoresc singure și doresc să se asigure rapid că nu există nimic suspect sub pat. Foto: Hepta

Însoțitorii de bord petrec o mare parte din viață călătorind și dormind în hoteluri, motiv pentru care mulți turiști acordă atenție sfaturilor lor. Unul dintre cele mai discutate trucuri de călătorie vine de la Esther Sturrus, angajată a companiei aeriene KLM, care recomandă să arunci o sticlă cu apă sub pat imediat după ce te cazezi, potrivit Metro.

Potrivit acesteia, gestul poate fi util mai ales persoanelor care călătoresc singure și doresc să se asigure rapid că nu există nimic suspect sub pat. Ideea este simplă: rostogolești sticla sub pat și verifici dacă aceasta iese pe partea cealaltă. Dacă nu apare, este recomandat să te asiguri că nu există vreun obstacol înainte de a te relaxa în cameră.

Trucul este considerat o metodă rapidă și discretă de verificare

Specialiștii subliniază însă că faptul că sticla nu traversează complet spațiul de sub pat nu înseamnă automat că se ascunde cineva acolo. În multe hoteluri, sub pat pot fi depozitate lenjerii suplimentare sau alte obiecte, iar uneori sticla poate să nu fi fost împinsă suficient de puternic.

Cu toate acestea, trucul este considerat o metodă rapidă și discretă de verificare, care poate oferi un plus de liniște înainte de culcare.

Esther a împărtășit și alte recomandări pentru camerele de hotel, precum folosirea uscătorului de păr pentru a elimina aburul de pe oglindă sau transformarea unui pahar de hârtie într-un suport igienic pentru periuța de dinți.

Pasagerii amabili și respectuoși au adesea parte de o experiență mai plăcută

Însoțitorii de bord oferă frecvent și sfaturi pentru zboruri mai confortabile. Printre acestea se numără alegerea locurilor aflate în fața aripilor pentru mai puține turbulențe, evitarea zonelor apropiate de toalete și bucătării din cauza zgomotului și a mirosurilor, precum și alegerea locurilor din partea frontală a aeronavei pentru a primi mai repede masa și a avea șanse mai mari să obții meniul preferat.

Un alt sfat des întâlnit este legat de comportamentul față de echipaj. Foști însoțitori de bord spun că pasagerii amabili și respectuoși au adesea parte de o experiență mai plăcută, deoarece un simplu zâmbet și o atitudine prietenoasă pot face o diferență semnificativă pe durata zborului.