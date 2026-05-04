„Este un sit de patrimoniu mondial, dar e casa mea”: Ultima chiriașă rămasă în Casa Milà descrie viața în capodopera lui Gaudí

Publicat la 16:06 04 Mai 2026

Scriitoarea Ana Viladomiu, ultima chiriașă care mai locuiește într-o clădire proiectată de Gaudi, Casa Mila din Barcelona. Sursa foto: Instagram/ Ana_viladomiu/ Hepta

Scriitoarea Ana Viladomiu, în vârstă de 70 de ani, este ultima chiriașă din celebra clădire Casa Milà, proiectată de arhitectul Antoni Gaudí, pe eleganta arteră Passeig de Gràcia din Barcelona. Ea locuiește aici de aproape 40 de ani și este, de altfel, ultima chiriașă din clădirile lui Gaudí, potrivit The Guardian.

„M-am obișnuit cu toți vizitatorii. Este un sit de patrimoniu mondial, dar este casa mea și este de aproape 40 de ani”, spune Viladomiu despre apartamentul luminos în care și-a crescut cele două fiice, astăzi ambele arhitecte.

Clădirea primește aproximativ un milion de vizitatori anual, iar acest lucru face parte din viața ei de zi cu zi:

„Evident, nu pot să scot gunoiul în pijama pentru că oamenii fac poze sau mă întreabă dacă sunt femeia care locuiește sus, de parcă aș fi un personaj. Asta face parte din viața mea. Dar știu că este un privilegiu să trăiesc aici.”

Un contract rar și o chirie „istorică”

Viladomiu s-a mutat în apartament în 1988, alături de soțul său de atunci, Fernando Amat, proprietarul magazinului de design Vinçon, închis în 2015. Ea beneficiază de un contract de tip „renta antigua”, care îi permite să locuiască acolo pe viață.

Astfel de contracte nu au mai fost acordate după 1985, însă aproximativ 100.000 mai există încă în Spania. După decesul ei și al fostului soț, clădirea va reveni complet fundației non-profit care o administrează din 2013.

De la clădire contestată la simbol cultural

Construită în 1910 la comanda lui Pedro Milà și Rosario Segimon, Casa Milà a fost inițial ironizată și poreclită „La Pedrera” („cariera de piatră”), din cauza aspectului său neobișnuit. Astăzi, este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO din 1984.

De-a lungul timpului, clădirea a avut diverse utilizări: în timpul războiului civil spaniol a fost ocupată de grupări politice, iar ulterior a găzduit o sală de bingo, agenții imobiliare, consulate și chiar reședința unui prinț egiptean.

Viața într-o capodoperă arhitecturală

Apartamentul Anei Viladomiu este spațios și caracterizat de elementele tipice lui Gaudí: lumină naturală, pereți curbați și balcoane cu forme inspirate din natură.

Deși nu există restricții stricte privind modificările interioare, ea spune că nu ar schimba nimic: nici măcar vechile întrerupătoare din alamă. În plus, adaugă ea, totul funcționează încă.

O carte inspirată din realitate

Experiența sa a stat la baza unei cărți de auto-ficțiune istorică, „The Last Tenant”, pentru care a intervievat foști locatari.

„Cartea este auto-ficțiune, dar tot ce este în ea despre La Pedrera este real”, explică ea.

„A început ca o serie de interviuri cu foști chiriași, dar un prieten jurnalist mi-a spus: «Ar trebui să spui povestea la persoana întâi, împreună cu povestea familiei tale.»”

Vizite celebre și întâlniri neașteptate cu Zaha Hadid sau Jean Paul Gaultier

Apartamentul său a fost vizitat de personalități precum arhitecta Zaha Hadid, fostul primar al Barcelonei Pasqual Maragall sau designerul Jean Paul Gaultier.

Despre întâlnirea cu acesta din urmă, Viladomiu povestește:

„L-am întâlnit pe Gaultier jos, lângă lift”, spune ea. „Aveam brațele pline cu sacoșe de portocale, iar el se uita la tot cu mare entuziasm. M-a întrebat dacă locuiesc aici și l-am invitat sus să arunce o privire. „Mi-ai făcut ziua”, a spus. Mai târziu mi-a trimis un buchet de trandafiri.”

Anul 2026 marchează centenarul morții lui Gaudí, iar în iunie papa va vizita Sagrada Família pentru a binecuvânta noul turn dedicat lui Iisus Hristos.