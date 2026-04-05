Femeile nu au fost menite să nască pe spate, așa că de ce o fac? Un bărbat a decis asta

Poziția în care nasc majoritatea femeilor nu e cea mai sigură. Foto: Getty Images

Deși, în general, este mai riscant pentru femei să nască stând întinse, aceasta este poziția folosită cel mai des astăzi. Explicația ține, în mare parte, de un francez care a considerat că această variantă este mai comodă - dar nu pentru femei.

Timp de mii de ani, în toate colțurile lumii, femeile au născut în poziții verticale: în genunchi, așa cum se spune că făcea Cleopatra, pe scaune speciale pentru naștere sau în poziție ghemuită, scrie BBC. De altfel, statul în genuflexiune poate mări diametrul pelvisului cu cel puțin 2,5 cm, iar folosirea gravitației face travaliul mai ușor.

De ce, atunci, atât de multe femei nasc azi întinse pe spate?

„Există o lipsă generală de cunoștințe, atât în rândul specialiștilor, cât și al femeilor însărcinate, despre cum funcționează nașterea”, spune Janet Balaskas, fondatoarea Active Birth Centre din Marea Britanie și autoarea mai multor cărți despre cum își pot controla femeile experiența nașterii. În 1982, Balaskas a publicat un „manifest al nașterii active”, care a stat la baza organizației sale.

„De mii de ani, în întreaga lume, femeile au născut spontan în poziții verticale sau ghemuite. Indiferent de rasă sau cultură… aceleași poziții verticale predomină”, se arată în manifest.

Astăzi însă, în țările dezvoltate, cele mai multe femei nasc în spitale, întinse pe pat. „Această practică nu are logică: complică inutil nașterea și o face mai costisitoare, transformând un proces natural într-un act medical și femeia într-un pacient pasiv”, spune Balaskas. „Nicio altă specie nu adoptă o poziție atât de dezavantajoasă într-un moment atât de important”.

Și alți specialiști sunt de acord. De fapt, nașterea pe spate este un fenomen relativ recent, explică Hannah Dahlen, profesor de moașă la Western Sydney University, într-un articol publicat în 2013.

Sarcina văzută ca boală

Abia în ultimii 300-400 de ani femeile au început să nască în această poziție. Schimbarea este asociată cu un francez, François Mauriceau. El susținea că poziția întinsă este mai confortabilă pentru femeie și mai practică pentru medicul - de obicei bărbat - care asistă nașterea.

Mauriceau considera sarcina o boală. În cartea sa din 1668, „Bolile femeilor însărcinate și ale celor care nasc”, el recomanda: „Cea mai bună și sigură variantă este să nască în pat, pentru a evita disconfortul de a fi mutate ulterior”.

Unii cercetători cred însă că schimbarea ar putea avea legătură cu un alt francez: regele Ludovic al XIV-lea.

„Se spune că Ludovic al XIV-lea era fascinat să privească nașterile, dar nu vedea bine când acestea aveau loc pe scaune speciale, așa că a încurajat poziția întinsă”, scria sociologul Lauren Dundes într-un studiu din 1987.

Influența exactă a regelui nu este clară, dar obiceiurile curții regale aveau, fără îndoială, impact asupra societății.

Indiferent cum a apărut, această practică s-a impus și a rămas, în detrimentul experienței femeilor. „Nașterea a devenit instituționalizată, iar opțiuni precum nașterea acasă - mai potrivită pentru multe femei - sunt tot mai rare”, spune Balaskas.

Confirmat de știință

Motivul pentru care femeile au născut vertical atât de mult timp este simplu: gravitația. Bebelușul trebuie să coboare prin canalul de naștere, iar gravitația ajută procesul. De altfel, lăsate libere, femeile tind instinctiv să se aplece înainte în timpul travaliului, nu să stea pe spate.

O analiză din 2013, care a inclus 25 de studii și peste 5.200 de femei, a arătat că nașterea în poziții verticale sau cu mobilitate mai mare reduce riscul de cezariană, necesitatea epiduralei și șansele ca bebelușii să ajungă la terapie intensivă. Totuși, unele studii indică și o posibilă creștere a pierderii de sânge, motiv pentru care sunt necesare cercetări suplimentare.

Pozițiile verticale scurtează și durata travaliului.

„Nașterea în poziție verticală are avantaje atât pentru mamă, cât și pentru copil”, spune Dahlen. Printre beneficii: contracții mai eficiente, mai puțină durere, mai puține intervenții medicale și o oxigenare mai bună a bebelușului.

Un studiu realizat în 2011 de Dahlen a comparat femeile care nășteau în centre special amenajate - unde există mingi, scaune speciale sau perne - cu cele din saloane clasice de spital. Rezultatul: 82% dintre femeile din centrele de naștere au ales poziții verticale, față de doar 25% în spitale.

Conceptul de „naștere activă” începe să fie tot mai cunoscut în Occident, spune Balaskas. Acesta încurajează mișcarea liberă și pozițiile naturale în timpul travaliului. Totuși, rata cezarianelor continuă să crească îngrijorător.

În Marea Britanie, acest concept a dus la apariția centrelor de naștere conduse de moașe, de obicei în cadrul spitalelor, unde femeile au mai multă libertate de mișcare și acces la facilități precum bazinele de naștere - lucruri care nu existau acum 50 de ani.

Ghidurile oficiale recomandă, de asemenea, evitarea poziției întinse pe spate în timpul nașterii și încurajează femeile să aleagă poziția în care se simt cel mai confortabil.

În final, informația face diferența. Cu cât femeile știu mai multe despre opțiunile pe care le au, cu atât le va fi mai ușor să aleagă ce este potrivit pentru ele.

„Educația publică despre naștere este esențială”, spune Eileen Hutton, specialist în moașă și profesor la McMaster University din Canada. „Dacă ne uităm la cum este prezentată nașterea în filme sau la televizor, vedem rapid cât de deformată este imaginea reală. O perspectivă corectă nu poate decât să ajute”.