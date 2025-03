„Grozav. Am 109 ani, tu ai 14". Gwyneth Paltrow face dezvăluiri despre "multele" scene de sex cu Timothee Chalamet în "Marty Supreme"

Gwyneth Paltrow a dezvăluit că a cerut unui coordonator de intimitate să "facă un pas înapoi" în timpul filmării scenelor de sex din noul film Marty Supreme, în care joacă alături de Timothee Chalamet, scrie BBC.

Actrița, în vârstă de 52 de ani, interpretează rolul soției unui profesionist rival de ping-pong, care ajunge într-o relație intimă cu personajul lui Chalamet, în vârstă de 29 de ani.

"Facem mult sex în acest film. Sunt multe - foarte multe scene intime", a declarat Paltrow pentru Vanity Fair.

Actrița a recunoscut că nu a conștientizat până acum faptul că pe platourile de filmare sunt folosiți coordonatori de intimitate, practică devenită standard după mișcarea Me Too pentru a proteja actorii în astfel de scene.

"Acum există ceva numit coordonator de intimitate, despre care nu știam că există", a explicat Paltrow. "Când coordonatorul mi-a cerut să confirm dacă sunt confortabilă cu anumite mișcări, mi-am spus: Fată, eu vin dintr-o epocă în care te dezbrăcai, te băgai în pat, se pornea camera și gata."

Ea a adăugat că a preferat să se bazeze pe experiența sa: "I-am spus: 'Cred că suntem bine. Puteți face un pas înapoi'. Nu știu cum este pentru actorii tineri, dar dacă cineva mi-ar spune: OK, acum pune mâna aici'. M-aș simți, ca artist, foarte constrânsă".

Rolul coordonatorilor de intimitate a fost un subiect de dezbatere la Hollywood. Emma Thompson a apărat folosirea acestora, numindu-i "de importanță fantastică", în timp ce actorul Sean Bean a susținut că "strică spontaneitatea" scenelor de sex.

Paltrow a glumit despre diferența de vârstă dintre ea și partenerul său de platou, menționând că aceasta a fost evidentă mai ales în timpul scenelor intime. "Am gândit: OK, grozav. Eu am 109 ani, tu ai 14."

Despre Chalamet, actrița a avut doar cuvinte de laudă, descriindu-l drept "simbolul sexual al unui bărbat care gândește". "Este un copil foarte politicos, crescut corespunzător... de fapt, este un bărbat care își ia munca în serios și un partener de filmare distractiv", a spus ea.